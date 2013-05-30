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النور:نبحث عن من أدرج برهامي بقوائم الترقب بعد نفي المخابرات والداخلية مسئوليتها

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النور:نبحث عن من أدرج برهامي بقوائم الترقب بعد نفي المخابرات والداخلية مسئوليتها النور:نبحث عن من أدرج برهامي بقوائم الترقب بعد نفي المخابرات والداخلية مسئوليتها

يبحث حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، عن الجهة التى أدرجت اسم الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، على قوائم الانتظار والترقب.

وقال المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور،خلال بيان صادر عن الحزب السلفي إن  برهامى اسمه مدرج بقوائم الانتظار والترقب، وقد تواصلنا مع وزير الداخلية والأمن الوطنى والمخابرات العامة، إلا أنهم أكدوا أنهم ليسوا الجهات التى أدرجت اسم الشيخ بقوائم الترقب”.

وأضاف أمين النور : سنبحث الأمر بشكل كامل لنعرف الجهة التى أدرجت اسم الشيخ فى قوائم الترقب يوم السبت المقبل، للرد على هذه الجهة بشكل قانونى”، لافتا إلى أن رئاسة الجمهورية ليست جهة إدراج الأسماء بقوائم الترقب، بل هناك جهات غير الداخلية والمخابرات تدرج الأسماء بقوائم الانتظار والترقب، كالنائب العام.

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