بالفيديو.. تصوير جوي من «داعش» لكوباني يقدمه رهينة بريطاني

بث تنظيم «داعش»، الإثنين، فيديو يظهر فيه المصور الصحفي البريطاني جون كانتلي، الذي يحتجزه التنظيم المتطرف رهينة لديه، وهو يدلي برسالة بدت أنها من داخل مدينة كوباني في محاولة على ما يبدو لإثبات سيطرة الجهاديين على قسم من المدينة الكردية السورية.

وفي الفيديو المصور ومدته خمس دقائق ونصف يظهر كانتلي (43 عامًا)، وهو يتحدث من داخل مدينة مدمرة، مؤكدًا أن «المجاهدين» لم يتراجعوا بل العكس هو الصحيح.

وليس في الفيديو أي مؤشر إلى متى تم تصويره، لكن كانتلي يتحدث فيه عن معلومات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في 17 أكتوبر الجاري وينقل أيضًا تصريحات أوردها المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في 16 منه.

وتظهر في الفيديو صوامع حبوب يعلوها علم تركي في محاولة من التنظيم لتأكيد أن موقع التصوير هو عين العرب (كوباني بالكردية)، وأن الجهة المقابلة من الحدود هي أراض تركية.

ويتضمن الشريط مشاهد لكوباني من الجو، قال التنظيم إن «طائرة مسيرة لجيش الدولة الإسلامية» هي التي التقطتها.. وفي هذه المشاهد بدت شوارع كاملة من المدينة مدمرة.

وفي الشريط ينفي الرهينة البريطاني، الذي سبق له وأن ظهر في فيديوهات أخرى للتنظيم المتطرف، أن يكون الجهاديون اضطروا للتراجع من المناطق التي سيطروا عليها في كوباني بضغط من الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

ويؤكد كانتلي في الفيديو أن الجهاديين ما زالوا يسيطرون على الأحياء الشرقية والجنوبية من كوباني.

والإثنين صد المقاتلون الأكراد هجومًا جديدًا شنه تنظيم «داعش» على مدينة عين العرب بانتظار أولى التعزيزات التي يأملون أن ترسلها قوات البشمركة العراقية إليهم في بداية الأسبوع.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الجهاديين فشلوا لليلة الرابعة على التوالي في السيطرة على الحي الشمالي لمدينة عين العرب القريب من الحدود التركية. ويركز «داعش» اهتمامه على هذا المكان «لمحاصرة» مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي «في المدينة وقطع طريق الإمدادات ومنعهم من إجلاء جرحاهم نحو تركيا»، بحسب المرصد.

وكانتلي مصور صحفي حر تعاون مع الصنداي تايمز والصنداي تلجراف ووكالة فرانس برس وغيرها من وسائل الإعلام، وقد خطف في نوفمبر 2012 مع زميله جيمس فولي الذي قطع رأسه لاحقا جهاديو «داعش»، كما قطعوا رأس صحافي أمريكي آخر هو ستيفن سوتلوف، وكذلك أيضًا رأس موظف إغاثة بريطاني هو ديفيد هينز.

وبعد اختفاء استمر قرابة عامين، ظهر كانتلي في 18 سبتمبر مرتديًا زيًا برتقالي اللون في شريط فيديو بثه تنظيم «داعش» الذي أكد أنه يحتجزه.

ونشرت اشرطة فيديو عدة بعدها تظهر كانتلي يتحدث أمام الكاميرا منتقدًا الحكومتين الأمريكية والبريطانية أو الضربات الجوية التي يوجهها التحالف الدولي للتنظيم المتطرف.