بعد إلغاء اتفاقية «الرورو».. 7 أرقام في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا

قررت وزارة النقل عدم التجديد لاتفاقية «الرورو» مع تركيا والتي من المفترض ان تنتهي في مارس 2015.

وكان قد بدأ تفعيل اتفاقيه التجاره البحريه الموقعه بين مصر وتركيا «الرورو» في ابريل 2012، خلال حكومة كمال الجنزوري.

وشهدت العلاقات التركية – المصرية توترًا شديدًا، وخاصة بعد الموقف التركي من أحداث 30 يونيو، وعزل الرئيس محمد مرسي،ويربط البلدان بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية أهمها اتفاقية التجارة الحرة عام 1976 وإلغاء الضرائب بين الطرفين في 1993 واتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني الموقعة عام 1994 واتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1996 والتي تعد تجديدًا لاتفاقية التجارة الحرة عام 1976.

وفقا للأرقام الصادر عن وزارة التجارة والصناعة العلاقات اقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا(من عام 2009 حتى النصف الأول من 2012)، تستعرض المصري اليوم، أهم الأرقام في العلاقة الإقتصادية بين البلدين

1- 4 مليارات دولار حجم التبادل التجاري

يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو أكثر من 4 مليارات دولار وكانت تطور العلاقات بنحو إيجابي بين البلدين في هدف الرئيس المعزول محمد مرسي تستهدف زيادة الاستثمارات التركية في مصر إلى 10 مليارات دولار ونفس الرقم لحجم التبادل التجاري.

2- 1،5 مليار دولار صادرات مصرية لتركيا

يقدر حجم الصادرات المصرية لتركيا، نحو 1،5 مليار دولار، بينما بلغ عام 2010 حوالي مليار دولار أي بزيادة قدرها 500 مليون دولار، والتي تتمثل في السماد والرمال والكيماويات والملابس الجاهزة والملح والبولي إثيلين.

3- 2.6 مليار دولار صادرات تركيا لمصر

بلغت الواردات المصرية من تركيا خلال عام 2011 حوالي 2.6 مليار دولار، في حين كانت عام 2010 حوالي 1.9 مليار دولار، قرابة ٢٪ من إجمالى الصادرات التركية٬ وتأتي على رأسها السيارات والحديد والخضر والفواكه والمنسوجات، وهو ما يعني تفوق تركيا في الميزان التجاري بين البلدين.

4- 2 مليار مساعدات اقتصادية

على صعيد المساعدات الاقتصادية٬ قدمت تركيا حزمة من المساعدات لمصر في أكتوبر ٢٠١٢ بلغت ٢ مليار دولار٬ مليار دولار منحة لا ترد من أجل تمويل الواردات المصرية من تركيا، ومليار دولار قرضا من أجل تحسين أوضاع الاحتياطي من النقد الأجنبي،.

5- 2.2 مليار دولار حجم الاستثمارات التركية في مصر

قدرت الأرقام الواردة من وزارة التجارة والصناعة المصرية حجم الاستثمارات التركية في مصر بنحو ٢ مليار و٢٠٠ مليون دولار، تحتل بها تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب.

6- 52 ألف عامل مصري

عدد العاملين المصريين في المنشأت الصناعية التركية الموجودة بالمناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب التي ترتكز فيها المصانع التركية، والتي يبلغ عددها ٤١٨ منشأة صناعية ويعمل بها ٥٢ ألف عامل.

7- 60 ألف سائح مصري

حسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة المصرية فان اعداد المصريين الذين يسافرون إلى تركيا سنويا يقدر بـنحو 60 الف سائح مقابل عدد قليل لايتجاوز الـ10 ألاف من السائحين من تركيا إلى مصر.