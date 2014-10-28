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سامح شكري يلتقي وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني

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سامح شكري يلتقي وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني سامح شكري يلتقي وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني

وزير الخارجية سامح شكري

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية “توبياس إلوود” في اجتماع عقد مساء الاثنين تطورات الوضع في العراق والحملة الدولية للقضاء على تنظيم الدولة في ‏العراق والشام “داعش”، إضافة الى تنسيق الجهود لمواجهة الإرهاب.‏

والتقى شكري عددًا من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات البريطانية، ‏حيث استعرض الوزير المصري التوجهات الاقتصادية والمشروعات الكبرى التي تقوم بها ‏ حاليا، إضافة الى الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها في الفترة الأخيرة.‏

وأكد شكري أن مصر تعول كثيرًا على القطاع الخاص في قيادة دفة النمو، موجهًا ‏الدعوة لرجال الأعمال البريطانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر، والمشاركة ‏بقوة في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شهر فبراير القادم.‏

وأعرب ممثلو الشركات خلال اللقاء عن ثقتهم في الاقتصاد المصري على المدى الطويل، ‏رغم تعرضه لضغوط مؤخرًا، مشيرين إلى أنه يمتلك مقومات واعدة.‏

وتناول اللقاء أيضًا الحديث عن الاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، وأهمية ‏الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.‏

وكشف وزير شؤون الشرق الأوسط “توبياس إلوود” عن أنه سيقود وفدًا من رجال الأعمال ‏لزيارة مصر خلال شهر يناير القادم.‏
> أ ش أ

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