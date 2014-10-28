هاتف جديد ينافس “أيفون 6″ لعلاج إدمان الأجهزة المحمولة

حصل هاتف “NoPhone” على دعم كبير منذ طرحه في موقع دعم المشاريع الناشئة، وهو عبارة عن هاتف يعمل بلا بطارية، ومن دون كاميرا أو تقنيات أخرى.

“NoPhone” هو هاتف بلاستيكي مصمم على هيئة “آيفون 6″ يهدف القائمون على صناعته إلى إبقاء المستخدم “متصلاً بالعالم الحقيقي”، ويهدف إلى جعل الناس يتمتعون أكثر برحلاتهم وقضاء أوقات أجمل مع أصحابهم دون “الانغلاق” داخل الهاتف المحمول العصري، سواء الانشغال بالكاميرا أو الانترنت، ويعد علاج للإدمان على الأجهزة المحمولة، كما يأمل القائمون على هذا المشروع.

وجمع الهاتف البلاستيكي 8000 دولار بدلًا من المبلغ المحدد بـ 5000 دولار الذي كان مطلوبًا لتمويل المشروع على موقع دعم المشاريع الناشئة من قبل عامة الناس.

وبمقارنته مع “آيفون 6″، فأن من مواصفلت “NoPhone” أنه “مقاوم للماء” و”مقاوم للكسر” ويدعم ميزة ميزة محادثة الفيديو وذلك عن طريق مرآة مثبتة على الوجه الأمامي للهاتف.