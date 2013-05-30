بالصور.. إحتراق عدد من المنازل ونفوق ماشية في إشتباكات بين قريتين بالدقهلية

تحولت قريتى الحواوشة ونقيطة التابعه لمركزالمنصورة الى ثكنات عسكرية عقب اندلاع مشاجرة بين القريتين على خلفية مصرع ترزى فى خلافات بين القريتين مما اسفر عن أحتراق العديدمن المنازل وعشرات رؤس الماشية وخسائر مادية كبيرة لم يتم حصرها حتى الان بسبب التوتر والقلق داخل القريتين وسط حالة من الهدوءالحذر بين القريتن بعد أن تمكنت الأجهزة الامنية من أنهاء المشاجرات والتى استمرت لمدة ست ساعات.

حيث نشبت اشتباكات عنيفة بين اهالى قرية نقيطة وقرية الحواوشة التابعه لمركز المنصورة على خلفية العثور على جثة شاب من قرية نقطية أثر خلافات مع القرية الاخرى فيما قامت الاجهزة الأمنية باطلا ق القنابل المسيلة للدموع لتفرق الاهالى بعد استخدام الطرفين لطلقات الخرطوش وزجاجات الملتوف.

ساعات من الرعب عاشتها قرية الحواوشة بعد هجوم المئات من قرية نقيطة علىها مما أسفر عن أحتراق عشرات المنازل وتحطيم أبوابها والتى تقع فى محيط القرية الخلفى كما أسفرت المعركة عن أحتراق ونفوق عشرات من رؤس الماشية والأغنام فيما أصيب العشرات بجروح نتيجة أستخدام الأسلحة البيضاء والتراشق بالحجارة.

حيث كان قد قطع أهالي قرية نقيطة الطريق (اليوم الخميس) أمام قريتهم بعد مقتل شاب من القرية اثر اشتباكات كان قد نشبت مساء الأربعاء بين العشرات من أهالي نقيطة والحواوشة المجاورة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء.

وتلقى اللواء سامى الميهى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد جمال عبد الظاهر مأمور مركز المنصورة بقيام المئات من أهالى قرية الحواوشة بدائرة المركز بقطع طريق المنصورة – القاهرة، احتجاجا على مقتل سامح محمد النبوى، 25 سنة، ترزى مقيم بقرية الحواوشة، بعد عثور الأهالى على جثته داخل زراعات البصل، عقب حدوث مشاجرة بين أهالى قريتى الحواوشة ونقيطة، ووقوع إصابات عديدة من الجانبين ونقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وأنتقلت سيارات الدفاع المدنى والحريق برئاسة العميد أسامة شعبان وفوة من مباحث المديرية برئاسة اللواء السعيدعمارة مديرالمباحث الجنائية وتشكيلات من الأمن المركزى والسيارات المصفحة وأطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق الأهالى وفض الأشتباكات ألى ان هدأت بعد عدة ساعات .