محمـد بن راشـد يعتمـد مشـروعـات بـ4.5 مليارات درهم لخلق منظومة متكاملة للابتكار

(جرافيك.. الذكرى الــ 15 على إطلاق مدينة دبي للإنترنت)

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رؤيته الجديدة لمدينتي دبي للإنترنت ودبي للإعلام، وذلك تزامناً مع مرور 15 عاماً على إنشاء مدينة دبي للإنترنت، وترتكز رؤية سموه لمستقبل المدينتين على الابتكار؛ إذ أعلن سموه عن حزمة مشروعات بقيمة 4.5 مليارات درهم، لتعزيز الابتكار، تشمل تطوير بنية تحتية، ومجمعات ابتكار، على مساحة 10 ملايين قدم مربعة، وصناديق مالية لدعم المبتكرين، وحاضنات للمبدعين والموهوبين وغيرها من المشروعات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حضوره الاحتفال بمرور 15 عاماً على إنشاء مدينة دبي للإنترنت، والذي أقيم بنفس الموقع الذي أطلق منه سموه رؤيته قبل 15 عاماً لمدينة الإنترنت، أن «مدينة دبي للإنترنت ساهمت في وضع اقتصادنا الوطني على مسار اقتصاد المعرفة، وساهمت بشكل كبير أيضاً في مواكبة الكثير من المتغيرات التقنية التي مرت بنا، وحان الوقت لتكون المدينة وجهة جديدة لصناعة التغيير في العالم من حولنا».

استراتيجية

وأوضح سموه: «لدينا رؤية وطنية وخطة استراتيجية للابتكار أطلقناها قبل فترة، وأكدنا من خلالها أن المستقبل سيكون لمن يسلك دروباً جديدةً في كافة القطاعات، عبر مبادرات جادة لتطوير الابتكار، وأكدنا أيضاً أنه من خلال الابتكار نستطيع خلق قيمة مضافة، وتعزيز وضع اقتصادنا الوطني اقتصاداً قائماً على المعرفة، واليوم نعلن حزمة مبادرات جديدة بقيمة 4.5 مليارات درهم، لندعم هذه الرؤية، ونؤكد جديتنا في التحول عاصمةً عالميةً للابتكار لأكثر من ملياري نسمة يعيشون حولنا».

وتشمل المشروعات التي تم الإعلان عنها، وتأتي ضمن رؤية جديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، بناء مجمعات ابتكار جديدة على مساحة 10 ملايين قدم مربعة، تعمل على استقطاب أفضل العقول والمواهب والمبدعين من داخل وخارج الدولة، ضمن بيئة مثالية، ووسط منظومة متكاملة لمنصات الابتكار، تشمل الجوانب التمويلية والتسويقية والأبحاث والدراسات وغيرها، بهدف خلق البيئة الأذكى عالمياً لتشجيع الابتكار.

كما تشمل رؤية سموه الجديدة التي تم إطلاقها خلال الاحتفال مساء أمس، بناء مجمعات ابتكار، وحاضنات ابتكار للأفكار الناشئة، ومختبرات تكنولوجيا، ومبان ذكية في مدينتي دبي للإنترنت ودبي للإعلام، وذلك بهدف الوصول إلى 100 ألف موظف في قطاعات المعرفة والتطوير والابتكار، خلال السنوات القليلة القادمة.

وتشمل الرؤية الجديدة التي أطلقها سموه أيضاً، تشجيع القطاع الخاص ورواد الابتكار من الشباب، على الاستثمار بشكل أكبر في المشاريع الابتكارية الجديدة، والتي تضيف قيمة أكبر إلى الاقتصاد الوطني، وتعطي دفعة كبيرة لبراءات الاختراع المسجلة باسم دولة الإمارات، وتستهدف الخطة الجديدة الوصول بعدد الشركات المسجلة في قطاعات المحتوى والمعرفة والتقنية والتعليم والتطوير والأبحاث، إلى 10 آلاف شركة خلال السنوات القليلة القادمة.

ترسيخ

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن القطاع الخاص مطالب بالمساهمة بشكل أكبر، في ترسيخ وضع دولة الإمارات محطةً وعاصمةً ابتكاريةً عالميةً جديدةً، لأن المستقبل يحمل تغييرات كبرى، وهدفنا ألا نواكب هذه المتغيرات فحسب، بل أن نصنعها أيضاً.

وأشار سموه إلى أن المجال سيكون مفتوحاً خلال الفترة القريبة القادمة، لجميع أصحاب الابتكارات والمواهب، من الإمارات، ومن منطقتنا العربية، ومن كل مكان، للانضمام إلى مجمعات ابتكار توفر البيئة الأذكى عالمياً، وتتميز بارتباطها المباشر بقنوات تمويلية وتسويقية متكاملة.

وأكد سموه أن مدينة دبي للإعلام ستشهد أيضاً تغييرات ضخمة خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف التحول بها لتكون مركزاً عالمياً جديداً في الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، من حيث تطوير أدواتها، وخلق محتوى لها، وابتكار تطبيقات جديدة فيها، واستقطاب أفضل العقول لإجراء الأبحاث الجديدة حولها.

حضر الاحتفال الاحتفال بمرور 15 عاماً على إنشاء مدينة دبي للإنترنت، كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس دبي القابضة، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وأحمد بن بيات، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وحشد من الفعاليات الاقتصادية وكبار المسؤولين التنفيذيين في عدد من أهم المؤسسات العاملة في مجالي التكنولوجيا والإعلام، ولفيف من القيادات الإعلامية المحلية ومندوبي الإعلام الإقليمي والعالمي في الدولة.

محتوى

وتمثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، إلى جانب تسعة مجمعات أعمال متخصصة تعمل في ستة قطاعات حيوية، وهي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والتعليم والمحتوى، نموذجاً لما حققته إمارة دبي في بناء اقتصاد المعرفة، وذلك لما توفره من بيئة أعمال مثالية، تهدف إلى توفير تربة خصبة لتعزيز النمو، وتحقيق الكثير من الإنجازات في هذه القطاعات الحيوية.

محمد القرقاوي: حزمة المشاريع سيتم الانتهاء منها خلال 5 سنوات

أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس دبي القابضة أن حزمة المشاريع التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة إطلاق رؤيته الجديدة لمدينتي «دبي للإنترنت» و«دبي للإعلام» والتي تشمل مبادرات ومشاريع قيمتها 4.5 مليارات درهم سيتم الانتهاء منها خلال السنوات الخمس القادمة وستشمل مجمعات ابتكار وحاضنات أعمال جديدة ومختبرات تكنولوجيا ومباني ذكية لاستقطاب أفضل المواهب بالإضافة لبنية تحتية متطورة وحديثة لتكون البيئة الأذكى عالميا في مجال الابتكار.

وقال معالي محمد القرقاوي إن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل 16 عاما حينما راهن سموه على ثورة الإنترنت منذ بداياتها وضعت اقتصادنا الوطني على الطريق الصحيح لاقتصاد المعرفة.

وأضاف معاليه - في كلمته بمناسبة مرور 15 عاما على إنشاء مدينة الإنترنت - «اختار سموه بقعة صحراوية كبيرة قبل 16 عاما لمدينة الإنترنت لأنه رآها بعد سنوات ثورة معرفية وتقنية ستحتاج لمساحات جغرافية كبيرة لتملأها ومساحات فكرية لتغيرها وقطاعات اقتصادية لتصنع لها خريطتها الجديدة».

وأشار معالي محمد القرقاوي في كلمته لأحد اسباب اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المنطقة الحالية لإنشاء مدينة دبي الإنترنت حيث ذكر بأن سموه أوضح له قبل 16 عاما بأن هذه المنطقة لها عراقة كبيرة حيث أشار سموه لوجود آثار لتواجد بشري يزيد عمره عن 3500 عام حيث كانت المنطقة شاهدة على بشر وحركة وعمران وما زالت آثارهم شاهدة عليهم حتى اليوم حيث قال سموه «هذه المنطقة لها عراقة ولها تاريخ وسنصنع فيها نحن ايضا تاريخا جديدا».

وأوضح معالي القرقاوي سرعة تطور المدينة حيث شهدت نموا لافتاً من 100 شركة إلى 4500 شركة ومن عدة مئات من الموظفين لأكثر من 70 ألف موظف في قطاع المعرفة ومن عدة آلاف من الأقدام المربعة لستة ملايين قدم مربعة.

توجيهات

وأشار معالي القرقاوي إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ البداية بالتعامل مع تطور الإنترنت والإعلام كقطاع اقتصادي واحد وتوجيهاته بأن تكون مدينة لإعلام لصيقة بمدينة الإنترنت أدى لتطور كبير جدا في صناعة المحتوى في الإمارات وأصبحت دولة الإمارات بفضل هذه النظرة الأولى عربياً في صناعة المحتوى وذلك بعد أن كانت عواصم عربية عريقة في هذا المركز لعقود طويلة.

وأوضح ان الرؤية الجديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام تعتمد بشكل رئيسي على أن تكون جزءا من منظومة الابتكار الوطنية لدولة الإمارات عبر مشاريع استراتيجية رائدة بقيمة 4.5 مليارات درهم تشمل منصات ابتكارية عالمية وصناديق تمويلية ومختبرات ذكية ليس فقط في قطاع الانترنت وإنما في القطاعات الأخرى التي تعمل من خلالها دبي القابضة لتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والتعليم والعلوم الحيوية وصناعة المحتوى.

وأضاف معاليه بأنه سيتم إضافة 10 ملايين قدم مربعة خلال السنوات القادمة لدعم البنية الاساسية للابتكار ولتكون مدينة دبي للإنترنت محطة عالمية لملياري نسمة في مجال الابتكار في كافة القطاعات.

وقال معالي القرقاوي إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمدينة دبي للإعلام بأن تكون مركزا عالميا جديدا للإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب أفضل المواهب في هذا المجال وتطوير أدوات وتطبيقات جديدة لها ايضا عبر ترسيخ ثقافة الابتكار في المدينة وإنشاء مختبرات ذكية لتطوير تلك الأدوات.

وأكد رئيس دبي القابضة «أن القيمة الحقيقية التي نضيفها للاقتصاد الوطني كقطاع خاص هي بتطوير التعليم والمعرفة وصناعة المحتوى ودعم الابتكار ورعاية الأبحاث وإحداث تغيير حقيقي في حياة البشر».

مبادرات

كما أعلن معالي محمد القرقاوي عن مجموعة مبادرات جديدة سيتم تنفيذها بشكل فوري خلال الاشهر القادمة لتسريع التحول نحو الرؤية الجديدة أولها صندوق لدعم مشاريع الابتكار الجديدة ويهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لكافة الأفكار الابتكارية الجديدة.

وأعلن معاليه كذلك عن البدء الفوري بإنشاء 10 حاضنات ابتكارية بشكل فوري في كافة المشاريع التابعة لدبي القابضة والتي تشمل قطاعات الانترنت والإعلام والاتصالات والتعليم والعلوم الحيوية وصناعة المحتوى وغيرها.

ابتكارات

وأعلن معالي القرقاوي أيضا عن إطلاق مشروعين جديدين سيكون لهما دور فاعل في دعم تحقيق الرؤية الجديدة للمدينة وتشجيع الابتكار أولهما هو مشروع «مركز الابتكار» الذي سيشكل محوراً للابداع والابتكارات ويتوسط هذا المشروع ثلاثة من مجمعات الأعمال وهي مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية دبي للمعرفة محتضناً خمسة مباني ذكية تضم منصات ابتكارية رائدة ويهدف المشروع إلى تعزيز ثقافة الابتكار عبر توفير بيئة مناسبة ومشجعة من شأنها أن تخلق فرصا للأفراد والشركات لإطلاق الابتكارات.

أما المشروع الثاني فهو مشروع «المجمع الإبداعي» في مشروع «حي دبي للتصميم» ويهدف إلى أن يكون مركزا حاضنا لتشجيع وإلهام المواهب والكفاءات في المجالات التصميمية ويحتضنُ المجمع مزيجاً فريداً من المرافق بدءاً من صالات العرض وورش العمل الإبداعية وانتهاءً بالمساحات المخصصة للفعاليات والعديد من المرافق الخدمية ومجالات العمل الأخرى ذات الصلة.

وفي ختام تصريحاته أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي أن مدينة دبي للإنترنت التي شهدت بناء أحد احلام قائد ذي رؤية وبصيرة قبل 15 عاما ستشهد تحقيق أحلام عشرات الآلاف من المبدعين والمبتكرين والرواد وصناع التغيير وستشهد مرحلة جديدة من الابتكارات في كافة المجالات وذلك تحقيقا للرؤية الجديدة للمدينة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه.

1.6 مليون قدم مربعة مساحة مركز الابتكار في مدينة دبي للإنترنت

أكدت أمينة الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم للاستثمارات، أن دبي القابضة انتهت فعليا من انجاز المخطط الرئيسي لمركز الابتكار في مدينة دبي للإنترنت ومركز الإبداع في حي دبي للتصميم، وأن اعمال الانشاء ستبدأ قريبا جدا في حاضنتي الأعمال التي أعلن عنهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، أمس على هامش الاحتفال بمرور 15 عاما على إنشاء مدينة دبي للإنترنت.

وتوقعت أمينة الرستماني في تصريحات صحافية أمس أن يتم انجاز مركزي الابتكار والابداع في كل من مدينة دبي للانترنت وحي دبي للتصميم بعد عامين من الآن. موضحة أن تيكوم للاستثمارات ملتزمة بتنفيذ هذه التوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهادفة إلى توفير البيئة الأذكى عالميا للمبتكرين عبر مشاريع نوعية، ستكون مركزا ابتكاريا عالميا لـ2 مليار نسمة يعيشون حولنا أغلبهم من الشباب.

وأشارت الرستماني إلى ان مبلغ 4.5 مليارات درهم التي رصدها صاحب السمو لتطوير البنية التحتية، ومجمعات الابتكار على مساحة 10 ملايين قدم مربعة وصناديق مالية لدعم المبتكرين، وحاضنات للمبدعين والموهوبين، تكفي لتمويل هذه النشاطات، وستكون نواة حقيقة للبدء بالانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة بمختلف القطاعات سواء في التقنية او الإعلام والابتكار في مختلف النشاطات.

ولفتت الرستماني إلى ان حي دبي للتصميم سيتم إطلاق المرحلة الأولى منه رسميا في الربع الأول من العام المقبل 2015، وذلك تماشيا مع توجهات مدينة دبي بالتحول إلى مدينة ذكية بالكامل.

مرحلة التصدير

وقال محمد عبدالله مدير عام المجمع الإعلامي بدبي، التابع لـ“تيكوم للاستثمارات” إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، التي تمثلت قبل 15 سنة في تأسيس مدينة دبي للإنترنت، تحولت إلى واقع يشهده الجميع، وأنه آن الاون إلى الانتقال إلى مرحلة تصدير الابتكار.

وأضاف: إن «مبادرة ومنظومة الابتكار التي تتضمن انشاء مركز للابتكار في مدينة دبي للإنترنت، ستتيح تبني الافكار الابداعية المبتكرة، وستعمل على استقطاب جميع المشاريع المبتكرة لدبي من كافة انحاء العالم، كما أن مركز الابتكار الذي سيحتضن الافكار والمشاريع الابتكارية ويعمل على تنميتها، سيساهم في دعم نمو مشروعات الاقتصاد المعرفي بالدولة ورفع مساهمتها المستهدفة مستقبلا في الاقتصاد المحلي».

وأوضح أن «مجمعات «تيكوم للاستثمار» تضم حاليا ما يقارب 4500 شركة وما يتجاوز 70 ألف موظف في قطاعات متنوعة»، لافتا إلى أن «المجمع الاعلامي في «تيكوم للاستثمار» والذي يضم مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، يضم 2000 شركة وفقا لعمليات الرصد بنهاية العام الماضي».

مظلة الأعمال الابتكارية

وقال ماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإنترنت ومنطقة دبي للتعهيد، إن مركز الابتكار الذي سيتم اقامته خلال الفترة المقبلة في مدينة دبي للإنترنت يدعم دور دبي في قطاع الابتكار ويوفر حاضنات للأفكار المبتكرة، لافتا إلى ان المركز الذي سيعمل كمظلة كبيرة للأعمال الابتكارية، جاء بعد الخطوات التي تم قطعها في المدينة خلال الفترة الماضية.

وأشار السويدي إلى أن مرحلة التصميم بمركز الابتكار في مدينة دبي للإنترنت انتهت وسنبدأ العمل فورا بالأعمال الإنشائية في المشروع قريباً، والذي سيوفر مساحات عمل مرنة للشركات الراغبة في التواجد بالمركز الواقع على مساحة 1,6 مليون قدم مربعة.

وتضمنت اقامة مركز «ان فايف» للإبداع والابتكار والذي اطلقته المدينة بهدف تعزيز النمو في ذلك القطاع واحتضان المشاريع الابتكارية، وهو ما يجعل من المركز نواة صغيرة للمبادرة الكبيرة والتي تدعم من دور دبي كعاصمة للابتكار.

وأشار إلى أن «هناك اعمالا انشائية عدة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة في مشروع مركز دبي للابتكار في المدينة لإتمام عمليات انجازه»، مبينا ان «مدينة دبي للإنترنت استطاعت استقطاب ما يتجاوز 180 شركة جديدة خلال العشرة أشهر الاولى من العام الجاري».

وقال ماجد السويدي إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مبلغ 4,5 مليارات درهم لدعم مركزين للابتكار في مدينة دبي للإنترنت وحي التصميم ضمن مجمعات تيكوم للاستثمار يأتي ضمن توجهات دبي لدعم وتبني الابتكار باعتباره لغة العصر.