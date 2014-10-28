محمد بن راشد يطلق رؤيته الجديدة لمدينتي الإنترنت والإعلام

(جرافيك.. الذكرى الــ 15 على إطلاق مدينة دبي للإنترنت)

ــ تطوير بنية تحتية ومجمعات ابتكار على مساحة 10 ملايين قدم مربع وصناديق مالية لدعم المبتكرين وحاضنات للمبدعين والموهوبين

ــ واكبنا تغيرات تقنية كبرى عبر هذا المكان وحان الوقت لتكون المدينة وجهة جديدة لصناعة التغيير.. وليواكبنا الآخرون

ــ المشاريع الابتكارية تضيف قيمة أكبر للاقتصاد الوطني وتعطي دفعة كبيرة لبراءات الاختراع المسجلة باسم الإمارات

ــ القطاع الخاص مطالب بالمساهمة بشكل أكبر في ترسيخ وضع الإمارات كمحطة وعاصمة ابتكارية عالمية جديدة

ــ المجال مفتوح خلال الفترة القريبة المقبلة لجميع أصحاب الابتكارات والمواهب من الإمارات ومن منطقتنا العربية ومن كل مكان

ــ سموه يدعو للانضمام إلى مجمعات ابتكار توفر البيئة الأذكى عالمياً وتتميز بارتباطها المباشر مع قنوات تمويلية وتسويقية متكاملة