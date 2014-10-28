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محلب : قررنا منح المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول ومفاجأة للفلاحين

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محلب : قررنا منح المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول ومفاجأة للفلاحين محلب : قررنا منح المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول ومفاجأة للفلاحين

إبراهيم محلب

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إن  قررت السماح للشركة المصرية للإتصالات بالحصول على  الرخصة الرابعة للمحمول ، نافيًا أن يكون أحد قد ضغط على الحكومة من أجل عدم منح المصرية للإتصالات رخصة رابعة تنافس الشركات الثلاثة للمحمول .

وأضاف محلب في مداخلة هاتفية مع محمد علي خير في برنامج مساء الخير على قناة “سي بي سي 2″  أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق مكاسب في قضايا التحكيم الدولي ضد للحفاظ على أموال الشعب .

وكشف أن حركة  المحافظين تأخرت بسبب البحث عن كفاءات وشخصيات تتمتع بالكفاءة لضمان  العمل  بالشكل الذي يرضى عنه المواطن موضحا أن حركة المحافظين ستعلن في أقرب فرصة والرئيس شدد على إنهاءها بأسرع وقت .

وقال محلب إن تعديلات قانون  القضاء العسكري الأخيرة حدثت  لأن مصر  في حالة حرب الآن ، وهو ما اتضح في العلميات الارهابية الأخيرة بسيناء ، مشيرا الى أنه وفقا لتعديلات قانون القضاء العسكري سيحاكم  أي مواطن عسكريا اذا اعتدى على منشأة عامة .

وأشار رئيس الوزراء أن  الإعداد لمؤتمر فبراير لدعم مصر اقتصاديا جاري في كل الاتجاهات بدءا من الأمن والتشريعات الاقتصادية ، مشيرا الى أن الحكومة تسعى إلى خلق جو من الاستقرار لضمان جذب الاستمرار قبل بدء مؤتمر فبراير الاقتصادي  ، كما نسعى لإنهاء قانون الاستثمار والتشريعات المرتبطة به خلال شهر على أقصى تقدير .

وتابع : ” نعمل على استكمال خارطة الطريق وإنهاء الاستحقاق المتعلق بانتخاب مجلس النواب ولا يمكن تحديد موعد دقيق لإجرائها ، مشيرا إلى أن الأربعاء المقبل سيشهد أخبارا سارة تتعلق بمشاكل الفلاحين كاشفا عن وضع  سعرا يفوق الأسعار العالمية لأردب القمح “.

وأكد محلب في الوقت ذاته أنه لا تراجع عن قرار رفع الأسمدة إلى 2000 جنيه للطن لأن القرار في صالح الفلاح ، موضحا أن  رفع أسعار الأسمدة يضمن وصول الأسمدة للفلاح والقضاء على السوق السوداء المسيطرة عليه ، حيث أن هناك آلية جديدة تضمن توفير الأسمدة للفلاحين وإنهاء سيطرة السوق السوداء وربط الحيازة بالكميات لكل فلاح ليس كافيا.

وقال محلب لـ “مساء الخير ” أنه لن يفتتح مستشفى طنطا الجامعي إلا بعد ضمان عدم تكرار الافتتاح الوهمي لمستشفى سموحة مرة أخرى ، قائلا : ” لن نسمح بأي نوع من التهريج أو افتتاح أي منشأة دون أن تستكمل اشتراطات تشغيلها لضمان عدم إغلاقها مجددا “

وأكد رئيس الحكومة أنه  لا نية لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية في القاهرة بأي حال من الأحوال .

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