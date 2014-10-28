صلاح أمين غاضب من خطة سموحة أمام الزمالك

كشف صلاح أمين مهاجم سموحة عن غضبه من لجوء فريقه للدفاع في مباراة الزمالك، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض.

سموحة اعتمد على خطة دفاعية بحتة، خاصة بعد خروج هاني العجيزي لاعب الفريق مطرودا في الشوط الثاني.

وفاز بالزمالك بالمباراة بهدفين في الوقت الضائع من الشوط الثاني، سجلهما مؤمن زكريا ومن قبله باسم مرسي.

وقال صلاح أمين عبر قناة MBC Masr 2: "كان المفروض أن نهاجم بشكل أكبر مما فعلنا".

وتابع المهاجم الذي تألق مع طلائع الجيش قبل الانتقال إلى سموحة "نحن فريق كبير، ولهذا لم يكن علينا أن نرتكن للدفاع".

وأضاف "لكن على أي حال، بذلنا ما في وسعنا، وقدمنا مباراة جيدة، وعلينا أن نفوز في الجولات المقبلة".