بالفيديو - كوكا يسجل هدفا جميلا.. ويخطف فوزا مثيرا لفريقه

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي هدفا جميلا، وانتزع فوزا لفريقه من براثن بينافيل بنتيجة 3-2 في الجولة الثامن من الدوري البرتغالي.

تقدم أوكرا في الدقيقة 15 لريو أفي، ثم أضاف دييجو لوبيز الهدف الثاني لأصحاب الأرض مع الدقيقة 31.

لكن بينافيل نجح في العودة لأجواء المباراة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 44 و64 عن طريق هيلدر فيريرا وجوديز.

هنا جاء دور المهاجم المصري الدولي، الذي خطف الفوز لريو أفي بهدف ثالث لفريقه مع الدقيقة 67.

وأحرز كوكا الهدف بعدما ضرب مصيدة التسلل التي حاول نصبها فريق بينافيل، وروض الكرة قبل تصويبها بشكل متقن في الشباك.

جدير بالذكر أن كوكا تلقى استدعاء من المنتخب الأوليمبي للعب تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفريق الوطني.

شاهد الهدف: