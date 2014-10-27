دورة لتدريب 43 طبيباً بيطرياً في علاج الثروة الداجنة بالوادي الجديد‎

صرح الدكتور ناجي محمد عوض نقيب البيطرين بالوادي الجديد، أن النقابة العامة للأطباء البيطرين بدأت تنظيم دورة تدريبية ولمدة 4 أيام بمركزي الخارجة والداخلة لتدريب 43 طبيبا بيطريا بمركز الخارجة و42 طبيبا بيطريا بمركز الداخلة لتدريبهم علي الحديث في علاج الثروة الداجنة والعناية بمزارع الدواجن وكيفية الوقاية من الأمراض التي تصيب الطيور يجميع اشكالها والدواجن بصفة خاصة.

يحاضر في الدورة الأستاذ الدكتور أحمد سيد حمود أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة والامين المساعد للنقابة العامة للاطباء البيطريين .من جانبه اكد الدكتور احمد حمود استاذ الدواجن بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة.