مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في شجار مسلح بين عائلتين بسوهاج‎

تمكنت قوات الأمن من فض الاشتباكات المسلحة بين عائلتى حماد و الزمرات بقرية الرياينة شرق دائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج بسبب خلافات ثأرية بين الطرفين، نتج عن الاشتباكات مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين تم نقل حالتين لمستشفى طهطا العام وحالة لمستشفى أسيوط الجامعى.

وتكثف قوات الأمن مجهوداتها لضبط مرتكبى الواقعة وتعود الخصومة الثأرية بين العائلتين إلى عامين عندما قام أحد افراد عائلة الزمرات بقتل اخر من عائلة حماد وتم القبض على الجانى وحبسه الا أن عائلة حماد قامت اليوم بالترصد لأحد الأشخاص من عائلة الزمرات وأثناء استقلاله سيارة بنجع هريدى وبصحبته آخرون قاموا بإطلاق النار العشوائى على السيارة ما أدى إلى وفاة 3 وإصابة 3 وجارى التعرف على الحالات المتوفية وحالات الإصابة.