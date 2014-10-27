مصرع طفل إثر غرقه داخل حمام منزله ببنى سويف

لقي طفل عمره عام، بمركز الفشن مصرعه إثر سقوطه في “دلو” مملوء بالماء داخل حمام المنزل.

تلقي اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الأمن بلاغا من العميد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن بوفاة الطفل يوسف كامل شعبان عمر عام ومقيم بقرية القضابى بمركز الفشن وتم نقله الى مستشفى الفشن المركزى وتبين ان الطفل توفى باسفكسيا الغرق نتيجة سقوطه فى جردل داخل حمام منزله.

وتبين من تحريات اللواء زكريا أبوزينة مدير المباحث الجنائية ان والدة الطفل تدعى فاطمة حسن محمد 23 سنة ربة منزل قررت عقب خروجها من دورة المياه بالمنزل تركت طفلها بداخل الحمام وفوجئت بسقوطه فى جردل به مياه مما ادى الى غرقه ووفاته تم تحرير محضرا بالواقعة تحت رقم 5506 لسنة 2014 وامر المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف بالتصريح بدفن الجثة.