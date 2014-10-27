بالصور.. محافظ الإسماعيلية يؤكد الاهتمام بتوفير كافة المرافق والخدمات للقرى

أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الاسماعيلية، على أن الاهتمام بتوفير وتوصيل كافة المرافق والخدمات الأساسية لجميع القرى والتوابع بالقطاع الريفى بالمحافظة تأتى على رأس وأولويات العمل التنفيذى من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين البسطاء فى هذه القطاعات وبما يليق بكرامة المصريين.

كما أكد محافظ الاسماعيلية، على جميع المسؤلين بالجهاز التنفيذى ورؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بضرورة التفاعل والتواصل مع المواطنين ميدانيا وفى أماكنهم لمتابعة كل ما يدور على الأرض من أحداث ومناقشة كافة القضايا والمشكلات الجماهيرية والحلول والمقترحات وبحث آلية التنفيذ للتوصل الى حلول جذرية لكافة المشكلات والقضايا الجماهيرية وكسب واستعادة ثقة المواطن فى الحكومة والأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الاسماعيلية للمؤتمر الجماهيرى لخدمة المواطنيين الذى عقده محافظ الاسماعيلية بمدرسة الشهيد خضر للتعليم الأساسى بقرية الوادى الأخضر التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة وبحضور وكلاء الوزارة ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة وضمن سلسلة المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية التى يعقدها محافظ الاسماعيلية بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها فى وجود المواطن والمسؤل التنفيذى جنبا الى جنب لطرح ومناقشة كافة القضايا والمشكلات الجماهيرية وطرح الحلول اللازمة لها واتخاذ القرارات المناسبة للحل وخلال المؤتمر أستعرض أحمد بدران البعلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة أهم وأبرز الانجازات والمشروعات الخدمية التى تحققت على أرض مركز ومدينة القصاصين الجديدة خلال الاعم المالى 2013/2014 حيث أشار الى أن أجمالى الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها للمركز والمدينة للمشروعات الخدمية والتنموية بالخطط الاستثمارية والعاجلة وللعام المالى 2013/2014 وما تم تنفيذه من مشروعات مشتركة بالعمل مع جهات آخرى وبالجهود الذاتية قد بلغ نحو 73 مليون جنيها منها ثلاثة ملايين و998 ألف جنيها للخطة الاستثمارية و9و9 مليون جنيها للخطة العاجلة علاوة على مبلغ 1و59 مليون جنيها أعمال مع جهات آخرى والتى شملت قطاعات الصحة والانشاءات فى قطاع الاسكان ورصف الطرق والانارة والكهرباء وتحسين البيئة.

كما تم خلال المؤتمر استعراض المشروعات والانجازات التى تم تنفيذها على أرض قرية الوادى الأخضر خلال العام المالى 2013/2014 فى كافة المجالات والقطاعات الخدمية.

وخلال المؤتمر استمع المحافظ الى كافة الأسئلة والاستفسارات والشكاوى التى طرحها مواطنى وأهالى المنطقة وتم الرد عليها فى وجود المسؤلين من أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة وقد وافق المحافظ على مطلب الأهالى بانشاء مكتب بريد بالقرية بمقر الوحدة المحلية ودراسة امكانية انشاء وحدة شؤن اجتماعية بالقرية بالتنسيبق مع وزارة التضامن الاجتماعى كما وافق على اعتماد مبلغ وقدره 300 ألف جنيها لتنفيذ مشروع توصيل بوستر لضخ مياه الشرب النقية بمنطقة كوع الجبل ومنشية ناصر لحل مشكلة ضعف مياه الشرب بهذه المنطقة نظرا لارتفاعها بالاضافة الى الموافقة على ادراج طريق الوحدة الصحية الجديدة بقرية الوادى الأخضر ضمن خطة الرصف للعام المالى الجديد 2014/2015 لخدمة أهالى ومواطنى المنطقة .