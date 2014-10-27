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داعية يؤكد اعتقال العريفي.. ويدشن هاشتاج «العريفى خلف القضبان»

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داعية يؤكد اعتقال العريفي.. ويدشن هاشتاج «العريفى خلف القضبان» داعية يؤكد اعتقال العريفي.. ويدشن هاشتاج «العريفى خلف القضبان»

الداعية السعودي محمد العريفي

أكد الداعية الإسلامي د. سلمان العودة، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام محلية في ، حول قيام السلطات في المملكة باحتجاز الداعية محمد العريفي الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في السعودية، على خلفية تغريدات قام بنشرها حول قطار الحرم المكي.

وقال العودة وهو نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه يوسف القرضاوي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، بحسب ما ذكرت cnn: “اللهم اكتب له فرجاً عاجلاً ورده لأهله ومحبيه، واجعل ما أصابه رفعة وأجراً، والحمد لله على كل حال”، وذلك في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فى هاشتاج “العريفي_خلف_القضبان”.

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