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الأوقاف تقترح موضوعات خطب ودروس قوافل الشهر المقبل

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الأوقاف تقترح موضوعات خطب ودروس قوافل الشهر المقبل الأوقاف تقترح موضوعات خطب ودروس قوافل الشهر المقبل

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

اقترحت وزارة الأوقاف على أئمة ودعاة الوزارة موضوعات خطب وقوافل شهر صفر الهجري المقبل من خلال استبيان طرحته الوزارة على موقعها الرسمي.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن موضوعات الخطب المقترحة هي ظاهرة البلطجة مخاطرها وأسبابها وعلاجها، وحق العامل وحق العمل وإسهامات المرأة والشباب في الحضارة الإسلامية وحرمة الاعتداء على المنشآت العامة والسطو على أملاك الدولة.

أما موضوعات دروس القوافل التي تنظمها الوزارة لعلماء الأزهر والأوقاف في المحافظات المقترحة فهي الأمانة والصدق والوفاء والتراحم والإيثار والصبر.

وطالبت الوزارة الأئمة المشاركة لاستطلاع آرائهم بشان تلك الموضوعات قبل إقرارها بشكل نهائي.

أ ش أ

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