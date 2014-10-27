تيفيز يعود لمنتخب الأرجنتين بعد 3 سنوات

عاد كارلوس تيفيز مهاجم يوفنتوس إلى قائمة منتخب الأرجنتين بعدما غاب عن راقصي التانجو لثلاث سنوات كاملة.

تيفيز لم يتواجد في حسابات المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين أليخاندرو سابيلا، وغاب عن فريق بلاده في كأس العالم 2014 والتي احتل فيها رفاق ليونيل ميسي المركز الثاني بعد ألمانيا.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة البرتغال وديا ثم كرواتيا في شهر نوفمبر المقبل.

وأعلن جيراردو مارتينو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الذي تولى المسؤولية خلفا لسابيلا، عودة تيفيز لخط هجوم الفريق ليجاور ميسي وجونزالو إيجوايين وسيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي.

وعاد تيفيز لقائمة راقصي التانجو بعدما تألق مع يوفنتوس، وسجل 25 هدفا في 36 مسيرته مع البيانكونيري.

ميسي يقود القائمة كالعادة، مع خافيير باستوري وإيزيكيل جاري وأنخل دي ماريا ساحر مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وضمت القائمة إريك لاميلا نجم توتنام بعدما سجل هدفا ساحرا لفريقه في الدوري الأوروبي ونال إشادة واسعة على عمله المهاري.

كذلك استدعى تاتا مدرب برشلونة السابق ومنتخب الأرجنتين حاليا الحارس ويلي كاباليرو رغم أنه يجلس بديلا في صفوف مانشستر سيتي.