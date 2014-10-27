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«الخارجية»: لا نؤيد أي طرف في ليبيا.. وندعم المؤسسات الشرعية

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قال السفير محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار، إن «موقف ثابت من عدم التدخل فى شؤون ليبيا الداخلية»، مشددا على أن «مصر لا تؤيد أي طرف في ليبيا، ولكنها تؤيد فقط الشرعية والمؤسسة المنتخبة، وهي مجلس النواب الليبي».

وأضاف «بدر الدين» أن «مصر حريصة على دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة في ليبيا الممثلة في مجلس النواب والحكومة المعينة من جانبه».

وتابع أن «فريق العمل السياسي لدول جوار ليبيا أكد كذلك على أن الحوار الشامل هو الطريق الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار للشعب الليبي».

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