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الشرطة يدفع الأهلي إلى المركز الرابع عشر والسبب الرجاء

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الشرطة يدفع الأهلي إلى المركز الرابع عشر والسبب الرجاء الشرطة يدفع الأهلي إلى المركز الرابع عشر والسبب الرجاء

دفع فوز إتحاد الشرطة على الرجاء بهدفين مقابل هدف، النادي الأهلي إلى المركز الرابع عشر على سلم الترتيب بعد ارتفاع رصيد الشرطة إلى النقطة الثامنة.

وفاز الشرطة على الرجاء 2-1 في ختام الجولة السادسة من الدوري المصري.

ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة الثامنة ليصعد إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الرجاء عند النقطة التاسعة في المركز الثامن.

وافتتح عمرو المنوفي لاعب الرجاء النتيجة بعد دقيقة واحدة من البداية من ركلة جزاء.

ونجح الشرطة سريعا في تعديل النتيجة عن طريق نانا يوكو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وسجل أحمد مصطفي شمامة هدف فوز الشرطة بالمباراة بعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول.

وكاد الشرطة تعزيز النتيجة في أكثر من مناسبة إلا أن القائم والحارس منع ذلك، لتنتهى المباراة بفوز الشرطة.

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