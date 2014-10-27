يوفنتوس يخسر إيفرا في مباريات حرجة

خسر يوفنتوس جهود باتريس إيفرا الظهير الدولي الفرنسي لمدة شهر بسبب إصابة اللاعب التي تحتاج لراحة 30 يوما.

إيفرا أصيب في العضلة الخلفية، وذلك خلال التدريبات، وهي إصابة أبعدته عن فوز يوفنتوس أمام باليرمو.

وسيغيب اللاعب عن موقعة يوفنتوس مع أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة هامة بعد خسارة الفريق الإيطالي في الجولة السابقة باليونان.

كذلك لن يلعب إيفرا أمام لاتسيو في سباق الدوري الإيطالي، الذي يتنافس فيه يوفنتوس مع روما على صدارة الترتيب.

ويعد إيفرا من اللاعبين الأساسيين المهمين في صفوف يوفنتوس، وقد شارك في 6 مباريات منذ انضم للنادي الإيطالي قادما من مانشستر يونايتد.