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ماهر عصام يفيق من الغيبوبة

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ماهر عصام يفيق من الغيبوبة ماهر عصام يفيق من الغيبوبة

الثلاثاء 28-10-2014 20:29

منذ قليل أفاق الفنان ماهر عصام من الغيبوبة التي تعرض لها منذ يومين بعد انفجار أحد شرايين المخ مما أدى إلى فقدانه للوعي وسقوطه مغشياً عليه في حمام منزله.
وكان عصام قد خضع بالأمس لعملية جراحية لوقف نزيف المخ الذي أدى إلى دخوله في غيبوبة تامة. وبالفعل نجحت العملية وبدأت حالة عصام تتحسن تدريجياً حتى أفاق بشكل كامل من الغيبوبة منذ لحظات وتمّ رفع أجهزة التنفس الصناعي عنه بعد تنفسه بشكل طبيعي وخروجه من مرحلة الخطر.
وحرص عدد كبير من الفنانين على الوقوف إلى جوار عصام وزيارته في مستشفى دار الفؤاد ومنهم فيفي عبده ومحمد رمضان ومنة جلال وأحمد السعدني ومدحت تيخة وغيرهم كثيرين خاصة أن عصام يحظى بحب شديد من الوسط الفني.

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سيدتي