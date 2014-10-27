الإفراج عن دينا الشربيني بعد تورطها بقضية مخدرات

أطلق سراح الفنانة دينا الشربيني بعد حبسها في سجن القناطر لمدة عام بتهمة تعاطي المخدرات، حيث عثر على مواد مخدّرة في منزلها العام الماضي، واقتيادها إلى الجهات الأمنية وحبسها.

من جهة أخرى، فشلت محاولات المحامين الذين وكلتهم دينا بالقضية بإخراجها من السجن بكفالة، ولكنها أمضت عامها مع المتورطين معها بنفس القضية وهي إحدى صديقاتها، وشخص آخر في شقة الأخير بالزمالك .

وإلى جانب السجن، تم تغريم دينا الشربيني بمبلغ عشرة آلاف جنيه.

يذكر أن دينا الشربينى بدأت حياتها الفنية عام 2011، وشاركت في 7 مسلسلات أبرزها: المواطن ×، وحكايات بنات، كما شاركت في فيلمين هما: الحفلة، وسمير أبو الليل..