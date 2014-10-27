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إليك سر العيون الجميلة

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إليك سر العيون الجميلة إليك سر العيون الجميلة

الإثنين 27-10-2014 18:41

تقدم لك مكياجي قلم تحديد العيون المبتكر لاستخدامين في نفس الوقت، فهو يأتي بطرف به فرشاة لتمنحك إطلالة دخانية جذابة وطرف آخر به قلم تحديد بتركيبة ناعمة ومكونات طبيعية مناسبة حتى للعيون الحساسة.
ويتميّز القلم المبتكر من "مكياجي" بكونه الأفضل مبيعاً لدى العلامة وذلك لما يمنحه لك من لون شديد الكثافة يدوم طويلاً لتحافظي على إطلالتك ساحرة وجذابة طوال اليوم.
ويأتي قلم تحديد العيون المصنع في ألمانيا بأربعة تدرجات لونية جديدة وإضافية على الـ 12 لون السابقة لتوفّر لك مكياجي تشكيلة واسعة بـ 16 لون تتماشى مع مختلف مناسباتك.
تتوفر مجموعة أقلام تحديد العيون الجديدة في جميع متاجر "مكياجي" في المنطقة، السعر 49 درهم إماراتي.

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سيدتي

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