بالفيديو - بعد واقعة وليد سليمان .. أبرز 5 حالات اشتباك مع الحكام

أحمد الجارحي حامل الراية، توفيق السيد حكم الساحة وفهيم عمر وغيرهم.. أبطال أبرز خمس حالات اشتباك في الدوري المصري.

وتعرض شريف رشوان حكم مباراة الأهلي والأسيوطي للاشتباك من قبل وليد سليمان لاعب الأهلي وذلك بعد طرد الأخير.

ففي لقاء الأسيوطي والأهلي حصل وليد سليمان على إنذاره الثاني بعد فرملة على مدافع الأسيوطي، تبعها بطاقة حمراء مباشرة.

واعترض وليد سليمان بشكل غير لائق على شريف رشوان حكم المباراة بجذب قميصه لأعلى.

طالع - بالفيديو - وليد سليمان يُطرد أمام الأسيوطي .. ويجذب قميص الحكم

واقعة وليد سليمان مع الحكم ليست غريبة على الملاعب المصرية، إذ شهدت العديد من مباريات الدوري من قبل حوادث مشابهة.

ويستعرض FilGoal.com أبرز خمس حالات اشتباك بين اللاعبين والحكام في الدوري.

** الزمالك Vs إتحاد الشرطة

عام 2010 حل إتحاد الشرطة ضيفا على الزمالك، لقاء شهد إشتباكات عديدة وأحداث مثيرة في المباراة التي أدارها حكم الساحة توفيق السيد.

الشرطة تقدم أولا في النتيجة والزمالك لا يرغب إلا في تحقيق الفوز قبل مواجهة الأهلي، ومن هنا بدأت الأحداث المثيرة في المباراة.

أحداث كان بطلها حازم إمام لاعب الزمالك، إذ وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أعترض حازم وبشده على " تضيع الوقت" من قبل لاعب الشرطة، ليتلقى بطاقة صفراء على اعتراضه.

وواصل حازم إمام اعتراضه على الحكم، ليلقي البطاقة الصفراء أرضا، في رد فعل " غير مقصود " كما أوضح اللاعب بعدها، إلا أن توفيق السيد أشهر بطاقته الحمراء لحازم.

بطاقة قابلها حازم إمام بوابل من الاعتراضات قبل أن ينهار باكيا لغيابه عن مباراة فريقه أمام الأهلي بعدها.

اعتراض وغضب كلف حازم إمام عقوبة الإيقاف لمدة ثمان مباريات مع غرامة وصلت إلى 8 ألاف جنية.

شاهد - اشتباك حازم إمام مع حكم مباراة الشرطة.

** غزل المحلة Vs الأهلي

في موسم 2009-2010 أخرج فهيم عمر بطاقة حمراء مباشرة لوائل جمعة قائد الأهلي بسبب تدخل " بالكوع" عنيف على عبد الحميد شبانه لاعب غزل المحلة.

بطاقة حمراء مستحقة تماما ولكن هذا ما لم يتفق عليه وائل جمعة ليبدأ قائد المارد الأحمر بالاعتراض بشدة على قرار الحكم.

اعتراض جمعة ولاعبو الأهلي وصل إلى الحكم المساعد أيضا، ليعتدي جمعة على الحكم المساعد.

ليخرج القائد مطرودا من الملعب، ويخرج الأهلي مهزوما من المباراة.

ونجى جمعة من العقوبة المطولة إلا أنه لم ينج من الإيقاف بسبب لوائح لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

شاهد - اعتداء وائل جمعة على الحكم المساعد لمباراة غزل المحلة

** الزمالك Vs الجونة

اعتداء مختلف هذه المرة، إذ كانت السخرية والاستهزاء هي سبب طرد عمرو زكي لاعب الزمالك أمام الجونة.

في الـ20 من أكتوبر 2009 ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري، أشهر ياسر عبد الرؤوف حكم الساحة بطاقة حمراء مباشرة لعمرو زكي مهاجم الزمالك بعد مشاورات من أحمد الجارحي المساعد.

الجارحي رفع رايته ليساعد الحكم على احتساب خطأ على عمرو زكي، إلا أن الأخير رأي أن قرار الحكم استمرار لمساعدة الجونة.

بعد احتساب الخطأ توجه عمرو زكي إلى أحمد الجارحي قبل أن يترك معه الكرة ويقول له " "إلعبها أنت" في إشارة إلي كونه يقف بجوار الجونة ضد الزمالك.

ولم ينتظر الجارحي ليطلب من حكم المباراة طرد عمرو زكي، وهو ما حدث ليستمر البلدوزر في اعتراضه على الحكم

لتقرر بعدها لجنة المسابقات إيقاف عمرو زكي لمباراتين بسبب " الاستهزاء والإساءة" إلى الحكم المساعد.

شاهد - استهزاء عمرو زكي بحكم مباراة الجونة

** حرس الحدود Vs سموحة

أحمد عيد بطل مباراة حرس الحدود وسموحة في 19 أغسطس 2010.

مدحت الحوفي حكم الساحة أحتسب ركلة حرة على أحمد عيد مشهرا بطاقة صفراء للاعب، إلا أن الأخير رأي القرار ظالما.

ليدفع البطاقة الصفراء من يد الحكم، لتسقط أرضا، ليستعيدها الحوفي ويطرد أحمد عيد خارج الملعب.

وتواصلت اعتراضات عيد القوية على حكم المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، إلا أن الاعتراضات لم تتسبب إلا في زيادة عقوبة عيد.

وقررت لجنة المسابقات لاتحاد الكرة وقتها، إيقاف أحمد عيد لأربع مباريات مع غرامة مالية 5 ألاف جنية، بسبب السلوك الغير رياضي.

ولم ينفع تظلم أحمد عيد ضد القرار لتغيير واقع العقوبة والاشتباك الغير مبرر بين عيد ومدحت الحوفي.

شاهد - اشتباك أحمد عيد مع حكم مباراة سموحة

** الأسيوطي Vs الأهلي

ومن جديد عادت الاشتباكات بين اللاعبين والحكام في الملاعب، ليشهد ملعب الأسيوطي سبورت اشتباك وليد سليمان مهاجم الأهلي مع شريف رشوان.

وليد تعرض لبطاقة صفراء أولى، إلا أنها لم تجعله يهدأ، ليواصل التدخلات العنيفة على لاعبي الأسيوطي.

تدخلات استمرت من وليد، ليتلقى بطاقة صفراء ثانية بعد مرور ساعة من اللعب، ليخرج مطرودا من المباراة.

طرد اعترض عليه وليد سليمان بشكل غير لائق على رشوان ليجذب قميصه لأعلى.

وعلى الرغم من تأكيد الأهلي على فرض عقوبة قوية على وليد سليمان، إلا أنها بالتأكيد لن تكن مثل عقوبة اتحاد الكرة بالإيقاف.

فهل يكون مصير وليد سليمان مثل حازم إمام وأحمد عيد؟ أم مثل عمرو زكي ووائل جمعة؟ لجنة المسابقات ستحدد قريبا مصير حاوي الأهلي.

شاهد - اشتباك وليد سليمان مع حكم مباراة الأسيوطي