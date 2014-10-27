بالصور: محافظ سوهاج والقيادات الأمنية يقدمون العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة

توجه اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، اليوم فور وصوله من القاهرة برافقة المهندس شعبان قنديل سكرتير عام مساعد المحافظة، والعقيد نبيل شحاتة المستشار العسكري بالمحافظة، و مجموعة من القيادات الأمنية والشرطية، والامن الوطني والمخابرات الحربية إلي قرية برخيل بالبلينا.

وذلك لتقديم واجب العزاء في شهيد الواجب الوطني، الذي استشهد فى الهجوم الإرهابي الاخير بشمال سيناء الشهيد ” مازن حمدان عبود محمد “.

وأعرب محافظ الإقليم عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا المولي عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان، والتقى بوالدة الشهيد لتقديم واجب العزاء لها، والتي قالت بأعلى صوتها ” ابني فداء للوطن ومعي غير الشهيد آخران أتمني أن يكونا من رجال القوات المسلحة وهبتهم للوطن وخدمة مصر “.

وأكد المحافظ علي عراقة الشعب والجيش المصري، الذي طالما يضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن، لافتا إلي قوة النسيج المصري المتماسك شعباً وجيشاً، وشرطة ودولة ضد الإرهاب الأسود، وما يريده أعداء مصرنا الغالية من زعزعة الأمن والاستقرار، وزرع الفتنة، ولكنها محفوظة بإذن الله تعالى، وكما قال الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم ” انهم في رباط إلي يوم الدين ” .

كما طلب أبناء عائلة الشهيد من المحافظ، إطلاق اسم ابنهم الشهيد علي مدرسة بالقرية، ووعد المحافظ بتنفيذ ذلك.