أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور: محافظ سوهاج والقيادات الأمنية يقدمون العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة

Google+ Print
بالصور: محافظ سوهاج والقيادات الأمنية يقدمون العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة بالصور: محافظ سوهاج والقيادات الأمنية يقدمون العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة

محافظ سوهاج

توجه اللواء  محمود عتيق محافظ سوهاج، اليوم فور وصوله من القاهرة برافقة المهندس شعبان قنديل سكرتير عام مساعد المحافظة، والعقيد  نبيل شحاتة المستشار العسكري بالمحافظة، و مجموعة من القيادات الأمنية والشرطية، والامن الوطني والمخابرات الحربية إلي قرية برخيل بالبلينا.

وذلك لتقديم واجب العزاء في شهيد الواجب الوطني، الذي استشهد فى الهجوم الإرهابي الاخير بشمال سيناء الشهيد ” مازن حمدان عبود محمد “.

 وأعرب محافظ الإقليم عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا المولي عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان، والتقى بوالدة الشهيد لتقديم واجب العزاء لها، والتي قالت بأعلى صوتها ” ابني فداء للوطن ومعي غير الشهيد آخران أتمني أن يكونا من رجال القوات المسلحة وهبتهم للوطن وخدمة “.

 وأكد المحافظ علي عراقة الشعب والجيش المصري، الذي طالما يضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن، لافتا إلي قوة النسيج المصري المتماسك شعباً وجيشاً، وشرطة ودولة ضد الإرهاب الأسود، وما يريده أعداء مصرنا الغالية من زعزعة الأمن والاستقرار، وزرع الفتنة، ولكنها محفوظة بإذن الله تعالى، وكما قال الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم ” انهم في رباط إلي يوم الدين ” .

 كما طلب أبناء عائلة الشهيد من المحافظ، إطلاق اسم ابنهم الشهيد علي مدرسة بالقرية، ووعد  المحافظ بتنفيذ ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به