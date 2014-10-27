بوتين يشن هجوم لاذعا ضد أمريكا ويكشف خطة السيطرة على العالم

“قواعد جديدة أو لعبة جديدة بدون قواعد ” بهذه الكلمات كشف الرئيس الروسي فلادمير بوتين خطة الولايات المتحدة للسيطرة على العالم ونشر الفوضى.

المعاداة

وقال بوتين إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بشكل متزايد تأسيس تحالفات تقوم على “المعاداة” بدلا من “التعاون” في اضطرابات التوازن العالمي.

تقسيم العالم

وكشف بوتين في الجلسة الختامية من الإجتماع السنوي لمنتدى النقاش الدولي “فالداي” ان واشنطن تخطط لتقسيم العالم للهيمنة، حتى أصبح مفهوم “السيادة الوطنية” بالنسبة لمعظم البلدان أمرا نسبيا وبات الأكثر ولاء هو الأكثر شرعية.

إشعال نزاعات

وقال بوتين إن خطة واشنطن تهدف إلى إشعال النزاعات بلا من حلها وتسعى إلى زيادة الفوضي مضيفا أن الأمريكيون لاينشر الديمقراطية وإنما هيمنة الأفكار التطرفية والمتعصبة قوميا.

ضغط إعلامي

وأضح بوتين أن بعد انهيار الإتحاد السوفييتي أعلنت الولايات المتحدة نفسها زعيما اوحد للعالم دون النظر إلى مدى عدالة أو حكمة هذا النموذج العالمي.

وقال بوتين إن واشنطن تحاول فرض وصفات خاصة، وتبحث عن تحقيق أطماعها التي تعاظمت إلى درجة أن الطرق التي تطرح في أروقتها باتت تعلن على أساس أنها رأي المجتمع الدولي.

ووأكد بوتين أن من يعارض واشنطن فلينتظر العقوبات العسكرية والإقتصادية والضغط الإعلامي.

تهديد رؤساء

وقال بوتين إنه يتم توجيه التهديد الصريح ضد بعض قادة الدول، مشيرا إلى أن واشنطن تنفق مليارات الدولارات على التجسس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك على أقرب حلفائه، كي تكون هي القائدة.

شرعية الحاكم تقاس بمدى ولائه لأمريكا

وتابع بوتين “نرى اليوم، من جديد، محاولات تجزئة العالم، ورسم خطوط حدودية فاصلة، وتشكيل تحالفات على أساس المعاداة لأي كان، وصياغة صورة العدو، والحصول على حق القيادة، بعبارة أخرى، الحصول على حق فرض الرأي، نحن جميعا نعرف كيف كانت تفسر الأمور في زمن الحرب الباردة، كانت أمريكا تقول لحلفائها : “لدينا عدو مشترك، إنه مخيف فهو مركز الشر، نحن سنقدم لكم الحماية منه، وبالتالي، لدينا الحق في أن نعطيكم الأوامر، ونطالبكم بالتضحية سواءا بمصالحكم السياسية أو الإقتصادية، وأن تتحملوا تكاليف الدفاع الجماعي، ولكننا نحن قادة هذا الدفاع”، من الواضح اليوم وجود الرغبة المعلنة، في العالم الجديد، بتحقيق المخطط المعتاد في التحكم بهذا العالم، سعيا لضمان التفرد والحصول على مكاسب سياسية واقتصادية”.

محور الشر

وقال بوتين : “محور الشر”، من يشمل هل إيران التي تسعى نحو التقنيات النووية، أم الصين كأول اقتصاد في العالم، أم أنها روسيا كقوة نووية عظمى، المهم أن واشنطن لن تستطيع أن تحقق رغباتها الديكتاتورية دون الصراع مع هذا العدو.