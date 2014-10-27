الإسماعيلي: السولية قد يحترف.. لكنه لن ينتقل للأهلي

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أنه لن يفرط في عمرو السولية نجم الفريق لاي ناد فى مصر وفى مقدمة هؤلاء الأهلي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين الأهلي وعمرو السولية، خاصة وأن النادي الأحمر يبحث عن لاعب وسط مدافع، والنجم الدولي يقدم مستويات ممتازة مع الدراويش ومنتخب مصر.

لكن رئيس قلعة الإسماعيلي صرح لـFilGoal.com "السولية متعاقد مع الإسماعيلي لثلاثة مواسم مقبلة".

وتابع "هو أحد الركائز التى يعتمد عليها الفريق الذي بنيناه من أجل خدمة الدراويش والفوز بالألقاب".

ثم استدرك "لكن هذا لا يعني أن نقف أمام طموح اللاعب، لهذا نعد بدراسة أي عرض خارجي خاصة لو كان أوروبيا من أجله".

وأضاف "الشرط أن يكون العرض من الخارج، لأننا لن نستنغني عن اللاعب للأهلي أو أي ناد مصري أخر".

وأتم "حتى الآن العروض التي وصلتنا كلها مجرد أحاديث من وكلاء لاعبين".