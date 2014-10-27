واشنطن تعلن تنفيذ سبع غارات ضد مواقع لـ”داعش” في العراق

أعلنت القيادة المركزية الامريكية اليوم “الاثنين” عن تنفيذ سبع غارات جوية ضد مواقع لتنظيم “داعش” في العراق، فيما اشارت الى ان القوات الامريكية نفذت أربع ضربات قرب مدينة عين العرب السورية.

وقالت القيادة المركزية الامريكية في بيان لها و اوردته قناة “السومرية نيوز” العراقية إن “الولايات المتحدة ودول متحالفة شنت، أمس واليوم، سبع غارات جوية منها ثلاث ضربات قرب منطقة سد الموصل استهدفت وحدة صغيرة من مقاتلي داعش”.

وأضاف البيان أن “القوات الامريكية نفذت أربع ضربات في سوريا قرب بلدة عين العرب القريبة من الحدود التركية وأصابت خمس عربات ومبنى يستخدمه مقاتلو التنظيم”.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية اعلنت امس الأحد عن تنفيذ التحالف الدولي 12 غارة على مواقع تنظيم “داعش” في العراق.

يشار الى أن التحالف الدولي ينفذ منذ اسابيع ضربات جوية على مواقع لتنظيم “داعش” في كل من العراق وسوريا، دون ان يفصح عن حجم خسائر التنظيم في تلك الضربات.

أ ش أ