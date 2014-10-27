رئيس الوزراء الليبي يصل الخرطوم في زيارة رسمية

وصل إلى الخرطوم مساء اليوم الاثنين رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، على رأس وفد وزاري رفيع المستوي، في زيارة رسمية للسودان تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس عمر البشير، وعددا من الوزراء وكبار المسئولين السودانيين.

وقال المتحدث الرسمي للخارجية السودانية السفير يوسف الكردفاني، أن الزيارة تهدف الى تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين السودان وليبيا في المجالات كافة، حيث سيتم عقد مباحثات مشتركة تتناول المسائل الثنائية، بالإضافة الي بحث سبل تعزيز السلام في ليبيا عبر مبادرة دول الجوار الخاصة بليبيا.

وأشار إلى أنه سيتم بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي الوفد الليبي الزائر برئيس اتحاد أصحاب العمل وعدد من مدراء الشركات السودانية لبحث وسائل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

يذكر أن الوفد الليبي الزائر يضم عددا من الوزراء من بينهم نائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية، ووزير الخارجية، ووزير العمل والشئون الاجتماعية، ووزير الاقتصاد والصناعة، ورئيس هيئة الثقافة والإعلام.

أ ش أ