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مرتضى: الزمالك فك السحر الذي صنعه ممدوح عباس

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مرتضى: الزمالك فك السحر الذي صنعه ممدوح عباس مرتضى: الزمالك فك السحر الذي صنعه ممدوح عباس

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وبمنتهى الجدية، إنه نجح في فك السحر الأسود الذي كان معقودا للفريق الأبيض في الدوري المصري.

منصور اتهم ممدوح عباس الرئيس السابق للزمالك، وكذلك عزمي مجاهد المدير الإعلامي لاتحاد الكرة بأنهما من صنع السحر الأسود للنادي.

وتابع في تصريحات عبر قناة MBC Masr "كلاهما لا يرغب في أن يفوز الزمالك بسبب وجودي رئيسا للنادي".

وأضاف "لهذا كان هناك عمل سحري منع الزمالك من التسجيل في 3 مباريات متتالية".

وكان الزمالك قد تعادل مع اتحاد الشرطة، ثم الداخلية، وأخيرا وادي دجلة قبل الفوز على سموحة بهدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأفاد منصور باسما "من الواضح أن العمل كان معقودا بحيث لا يسجل الزمالك وأنا موجود في المقصور، ففور تركي لها وجلوسي وسط الجماهير سجلنا هدفين".

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فيديو اليوم السابع