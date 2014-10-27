إدارة السنطة التعليمية تلغي الفترة المسائية بمدرسة إشناواي بعد العثور على قنبلة‎

قررت إيمان عبد المعز- مدير إدارة السنطة التعليمية – إلغاء الفترة المسائية بمدرسة اشناواى الثانوية التابعة لإدارة السنطة التعليمية، وإخراج الطلاب بعد العثور على قنبلة بدائية الصنع بجوار السور الفاصل بين المدرسة والوحدة الصحية بالقرية، حفاظا على الطلاب.

كان العاملون بالوحدة الصحية بالقرية المذكورة، قد عثروا على جسم غريب بجوار سور الوحدة الفاصل بينها وبين المدرسة الثانوى، واشتبهوا فى أن يكون قنبلة، وقاموا بإخلاء المكان وإخطار شرطة النجدة.

وانتقل العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة، والعقيد حسين غنيم رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وضباط مباحث مركز السنطة وخبراء المفرقعات، وقوات الحماية المدنية، وبفحص الجسم تبين أنه قنبلة بدائية الصنع، وتم إبطال مفعولها، وتحرر محضر بالواقعة.

ويذكر أن المدرسة، تعمل بنظام الفترتين البنات صباحا والبنين بعد الظهر، وتعمد وضع القنبلة وضعها فى الوقت الفاصل بين الفترتين، لوجود أكبر عدد من الطلاب داخل فناء المدرسة.