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بان كي مون يهنىء تونس علي إجراء الانتخابات التشريعية

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بان كي مون يهنىء تونس علي إجراء الانتخابات التشريعية بان كي مون يهنىء تونس علي إجراء الانتخابات التشريعية

بان كي مون

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم تونس على إجرائها الانتخابات التشريعة أمس الأحد.

وقال الأمين العام للامم المتحدة في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه- إن إجراء هذه الانتخابات كان خطوة حاسمة لمستقبل البلاد ومعلما حاسما في الانتقال إلى الديمقراطية.

وأضاف قائلا ” لا يزال هناك عدد من المهام الحاسمة التي تنتظر المقبلة،وتقف الأمم المتحدة مستعدة لدعم تونس في هذا الخصوص”.

وقدم بيان الأمين العام التهنئة للسلطات الانتخابية في تونس لجهودها في تنظيم عملية الاقتراع واستمرار عملها على الانتخابات الرئاسية.

أ ش أ

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