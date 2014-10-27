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لافروف يعرب عن أمله في البرلمان الأوكراني الجديد لتطوير عملية الحوار الوطني

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لافروف يعرب عن أمله في البرلمان الأوكراني الجديد لتطوير عملية الحوار الوطني لافروف يعرب عن أمله في البرلمان الأوكراني الجديد لتطوير عملية الحوار الوطني

لافروف

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمله في أن البرلمان الأوكراني الجديد سيعمل على تطوير الحوار الوطني، وليس على المواجهة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن لافروف قوله – اليوم الاثنين – ” إن النتائج الأولية للانتخابات الأوكرانية تشير إلى أن عملية التصويت تمت رغم وجود مخالفات وتجاوزات كثيرة وحالات استبعاد عدد من المرشحين والقوات السياسية من العملية الانتخابية “، معربًا عن أمله في أن البرلمان الأوكراني الجديد سيتمكن بسرعة من تشكيل حكومة جديدة بناءة تسعى إلى خدمة مصالح الشعب الأوكراني وليس إلى زيادة المواجهة مع روسيا وداخل المجتمع.

ودعا كييف إلى حل القضايا الاقتصادية الاجتماعية وتنفيذ اتفاقات مينسك التي تقضي بوقف إطلاق النار وفك الارتباط وسحب الأسلحة الثقيلة إضافة إلى حل المشاكل الإنسانية وحشد الجهود لتطوير الاقتصاد وإصلاح البنى التحتية في جنوب شرق أوكرانيا.

وجدد وزير الخارجية الروسي دعوته إلى إقامة حوار وطني شامل في أوكرانيا بمشاركة كافة القوى السياسية ومناطق البلاد وإجراء إصلاح دستوري، موكدًا في الوقت ذاته على أن عملية تأمين المصالحة والوفاق الوطني والعمل المشترك على حل أخطر مشاكل الدولة هو الأهم للشعب الأوكراني في الوقت الحالي.

أ ش أ

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