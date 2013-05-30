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"الحريري": دعوة "الشورى" للمعارضة لمناقشة سد عجز الموازنة "هزلية"

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"الحريري": دعوة "الشورى" للمعارضة لمناقشة سد عجز الموازنة "هزلية" "الحريري": دعوة "الشورى" للمعارضة لمناقشة سد عجز الموازنة "هزلية"
الحريري: النظام يستخدم "قرن غزال" في تهديد المجتمع وفرض كل ما يضره بالقوة

كتب : ربيع ممدوح منذ 8 دقائق

وصف أبوالعز الحريري، المرشح الرئاسي السابق، دعوة اللجنة المالية بمجلس الشورى، لرموز جبهة الإنقاذ الوطني، والأحزاب المشاركة فيها؛ لمناقشة سد عجز الموازنة بأنها دعوة هزلية لا جدوى منها.

وأكد الحريري، في تصريحات لـ"الوطن"، أن القضية ليست عجز الموازنة، إنما هي قضية إدارة وطن، وسلطة مغتصبه، وشرعية مفتقده، واستخدام "قرن الغزال" في تهديد المجتمع وفرض كل ما يضره بالقوة.

وأضاف أن جميع البدائل والحلول معروفة ومطروحة، ولا تستدعي مشاركة المعارضة: "الحلول والبدائل مطروحة والقضية ليست أنهم لا يعلمون وأرسلوا ليعلموا"، متسائلا: "إلى من ينحازن؟ للشعب أم للصوص أم للأجانب الاستغلاليين؟.

وقال الحريري، إن عجز الموازنة هو جزء من قضية وطن، ومن الحلول المطروحه، توفير الدعم الذي يذهب إلى غير مستحقيه، مشيرا إلى أن هناك 70 مليار جنيه تنفقها الدولة لدعم الصناعات الكثيفة، كما يوجد أكثر من 136 مليار جنيه متأخرات دولية، وأكثر من 300 مليار جنيه في أرض مدينتي، وأكثر من 800 مليار جنيه، في أراضٍ مستولى عليها، و50 مليار جنيه نتيجة خفض ثمن الأراضي التي كانت تخصص من قبل إبراهيم سليمان، وغيرها الكثير.

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