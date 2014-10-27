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بالصور.. وقفة لـ “الجبهة الوطنية لنساء مصر” أمام نقابة الصحفيين للتنديد بالأرهاب

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بالصور.. وقفة لـ “الجبهة الوطنية لنساء مصر” أمام نقابة الصحفيين للتنديد بالأرهاب بالصور.. وقفة لـ “الجبهة الوطنية لنساء مصر” أمام نقابة الصحفيين للتنديد بالأرهاب

جانب من الوقفة

 

نظمت حركة “الجبهة الوطنية لنساء ”، التى تضم عدد من المنظمات النسائية، وقفة إحتجاجية، مساء الأثنين، أمام مقر نقابة الصحفيين، وذلك للتنديد بالأعمال الإرهابية التى وقعت مؤخرًا، و المطالبة بمحاكمات عسكرية ناجزة لمرتكبيها.

وردد المشاركون هتافات :”معاك يا سيسى ضد الإرهاب”، “الشعب يريد إعدام الأخوان”، و”ياشهيد يا بطل دمك بيحرر وطن”، فيما رفعوا لافتات كُتب عليها “ولا إخوان و لا مسلمين .. قتلوا إخواتنا باسم الدين”، و”لو عايز تقضى على الإرهاب إعدم قيادات الإخوان”.

وقالت منى عبد الرحمن، المسئول الإعلامى بالجبهة، لـ “أونا” إن جماعة الإخوان هم وراء تلك الجرائم الأرهابية، التى وقعت فى الفترة الأخيرة، موضحة أن هدف الوقفة هو الإعلان عن مساندة الجيش والرئيس عبد الفتاح السيسى، والتنديد بالأحداث الأخيرة، والمطالبة بمحاكمات عسكرية لكل من يثبت تورطه.

وشهدت الوقفة تواجد أمنى فى محيط مبنى نقابة الصحفيين، كما تم توزيع بيان صادرعن الجبهة تدعو فيه الشعب المصرى بمختلف فئاته للوقوف إلى جانب الجيش والرئيس فى مواجهة الإرهاب.

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أونا

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