منى سيف وليلى سويف تقرران الإضراب عن الطعام عقب الحكم الصادر ضد سناء عبد الفتاح

قالت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إنها ووالدتها قررتا تصعيد إضرابهما بدءا من اليوم الساعة 3 مساء لإضراب كامل عن الطعام والمياه.

وأضافت عبر حسابها على “فيسبوك”، “أبلغنا النائب العام بتلغراف رقم 777/316 بتاريخ اليوم 27 أكتوبر 2014″.

يأتى ذلك عقب قيام محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتى قضت بحبس 23 متهماً بأحداث تظاهرات قصر الاتحادية التى وقعت منتصف يوليو الماضي، من بينهم سناء سيف عبد الفتاح شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح بالحبس ثلاث سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهم.