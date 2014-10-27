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إحباط هجرة غير شرعية وضبط 44 من عدة جنسيات قبالة سواحل البرلس

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إحباط هجرة غير شرعية وضبط 44 من عدة جنسيات قبالة سواحل البرلس إحباط هجرة غير شرعية وضبط 44 من عدة جنسيات قبالة سواحل البرلس

هجرة غير شرعية

أحبطت قوات حرس الحدود، بالاشتراك مع مباحث مركز البرلس بكفر الشيخ، محاولة هجرة غير شرعية كان علي وشك القيام بها 44 شخص من عدة جنسيات.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ أخطاراً من العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي والعقيد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بالمديرية بوصول أشارة من مأمور مركز البرلس بضبط 44 هجرة غير شرعية في المحضر رقم29 أحوال حرس الحدود.

وتبين من المعاينة والفحص أنهم 35 مصري من محافظات مختلفة و5 سوريين و4عراقيين حال استقلالهم السيارة رقم 8623 ب س ا قيادة محمد أ ف وبرفقتة، هاني ف ، ن م ، وذلك بمنطقة المعدية البحرية التابعة لذات المركز أثناء اعتزامهم التسلل إلي دولة ايطاليا عن طريق البحر المتوسط نظير دفع مبالغ مالية للقائمين علي التسفير والذين اعترفوا بالمحضر رقم 4736لسنة 2014 أداري مركز البرلس وتم إخطار النيابة العامة.

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