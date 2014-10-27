«الضبطية القضائية».. «شيزوفرينيا» مرسى.. وسلاح السيسى فى مواجهة الإرهاب

تقرير: أحمد أشرف

مصطلحات جديدة فرضها الواقع السياسى المصرى، على أسماع المصريين، فبدءًا من أحداث ثورة 25 يناير مرورًا بالموجات الثورية المتتالية ثم فترة حكم الإخوان وعزل مرسى إبان ثورة 30 يونيو،وصولًا لتولى المشير عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، تردد مصطلح “الضبطية القضائية” لرجال الجيش كثيرًا على الساحة السياسية، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، قرارًا بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، وسوف نستعرض أبرز قرارات منح الضبطية القضائية لرجال الجيش على مر الأنظمة المختلفة التى حكمت مصر خلال الـ3 أعوام الماضية.

البداية.. حكومة الجنزورى تمنح الضبطية القضائية لرجال الجيش

أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بحكومة كمال الجنزورى، إبان فترة تولى المجلس العسكرى شئون البلاد بقيادة المشير طنطاوى، قرارًا يحمل رقم 4991 لسنة 2012، وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية المصرية، في العدد 136 بتاريخ 13 يونيو2012، يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد.

الضبطية القضائية و«شيزوفرينا مرسى»

كان الرئيس المعزول محمد مرسى، من أبرز معارضى منح الضبطية القضائية، لرجال الجيش قبل فترة توليه رئاسة البلاد.

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الإ أنه عقب توليه الحكم فاجئ الجميع بإصداره قرارًا جمهوريًا 10 ديسمبر 2012، يقضي باشتراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.

وقضي القرار بأن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ، كل في الدائرة التي كُلِفَ بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما يقضى بأن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في الإجراءات السابقة بشكل مؤقت حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.

سلاح السيسى فى مواجهة الإرهاب

عقب قيام ثورة 30 يونيو، التى أطاحت بنظام الإخوان، وتولى المشير السابق عبد الفتاح السيسى حكم البلاد، شهدت مصر العديد من الأعمال الإرهابية المتتالية التى أودت بحياة الكثير من المصريين، من المدنيين ورجال الشرطة والجيش، فأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى،اليوم، قراراً بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وما فى حكمها ضد أى أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتى ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.