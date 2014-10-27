بالفيديو - الأهلي يهدر كل الفرص ليمنح الأسيوطي نقطة تاريخية

أهدر الأهلي كل الفرص التي أتيحت له، ليتعادل للمباراة الثانية على التوالي سلبيا في الدوري المصري، وهذه المرة أمام الأسيوطي سبورت في الجولة السادسة.

وفشل الأهلي في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعد التعادل مع الإسماعيلي 0-0 في الجولة الخامسة.

وحصل الأسيوطي على نقطته الثانية في المسابقة في المباراة الأولى التي تجمعه بالمارد الأحمر محافظا على نظافة شباكه، بعدما استقبل 11 هدفا قبل الجولة السادسة.

فيما رفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط من 4 مباريات.

ولعب المارد الأحمر 30 دقيقة بعشرة لاعبين، بعد طرد وليد سليمان لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

شوط عقيم

بدأ خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي المباراة بالاعتماد على ثنائي هجومي كالعادة مكون من عمرو جمال وأحمد عبد الظاهر.

ولعب حسين السيد لأول مرة مع الأهلي في مركز الظهير الأيسر.

وكاد عمرو جمال أن يسجل في الدقيقة الخامسة، بعدما انفرد بمرمى الأسيوطي من تمريرة جميلة من عبد الظاهر، ولكنه سدد بجوار القائم الأيسر.

ورد الأسيوطي بتسديدة قوية من كريم مانش في الدقيقة 13، ولكن أحمد عادل عبد المنعم تصدى لها.

وتناوب بعدها عمرو جمال ووليد سليمان ومحمود تريزيجيه على إهدار الفرص للأهلي، يقابله دفاع جيد من الأسيوطي.

وشارك عماد متعب في موقع عمرو جمال المصاب.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

فرص بالجملة

بدأ جاريدو الشوط الثاني بإشراك موسى يدان بدلا من حسام غالي، على أمل تنشيط الخط الهجومي.

ولكن وليد سليمان أضاع خطط جاريدو، بعدما حصل على الإنذار الثاني بعد تدخل عنيف على لاعب من الأسيوطي.

وزاد جناح الأهلي من الطين بلة، بعدما جذب قميص الحكم شريف رشوان اعتراضا على قراره، ليواجه خطر عقوبة إيقاف طويل.

واصل الأهلي هجومه بعدها، وسجل موسى يدان من كرة عرضية، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وشارك رمضان صبحي في موقع شريف حازم، ليهاجم الأهلي بكل قوته.

وأضاع عبد الظاهر أخر فرصة للأهلي في المباراة، في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع حيث استلم الكرة داخل منطقة الجزاء دون رقابة ليسدد فوق المرمى برعونة شديدة.

شاهد ملخص المباراة