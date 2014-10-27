جاريدو: نطلب تحكيما عادلا

طلب خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادي الأهلي، تحكيما عادلا لمباريات الفريق في الدوري المصري.

وفرض الأسيوطي على ملعبه نتيجة التعادل السلبي على الأهلي في لقاء الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتحدث جاريدو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، قائلا: " شكلنا خطورة كبيرة على مرمى الأسيوطي، وأضعنا أربع فرص محققة".

و أضاف " الحكم من أسباب التعادل، ونطلب تحكيما عادلا لمباريتنا".

وتعرض وليد سليمان للإنذار الثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة بعد خشونة على لاعب الأسيوطي أدت إلى البطاقة الصفراء الثانية.

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كما قرر حكم المباراة بقرار من الحكم المساعد بإلغاء هدف للأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق موسي يدان.

الكرة أرسلت عرضية من الجبهة اليمنى، وتحرك يدان خلف المدافعين وسدد في المرمى تبعها انفجار لاعبي الأهلي فرحا .. ولكن.

راية الحكم المساعد أعلنت الكرة تسلل وسط اعتراض من لاعبي الأهلي.

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وحصل الأسيوطي على نقطته الثانية في المسابقة في المباراة الأولى التي تجمعه بالمارد الأحمر محافظا على نظافة شباكه، بعدما استقبل 11 هدفا قبل الجولة السادسة.

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فيما رفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط من 4 مباريات.