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مدرب الأسيوطي: فخور بأدائنا أمام أبطال إفريقيا

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مدرب الأسيوطي: فخور بأدائنا أمام أبطال إفريقيا مدرب الأسيوطي: فخور بأدائنا أمام أبطال إفريقيا

أكد الألماني ستيفان جيرارد المدير الفني لفريق الأسيوطي عن سعادته وشعروه بالفخر لأداء فريقه يوم الاثنين أمام الأهلي.

وفرض الأسيوطي على ملعبه نتيجة التعادل السلبي على الأهلي في لقاء الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتحدث جيرارد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، قائلا: " قدمنا أداء جيد جدا وسعيد بالنتيجة".

و أضاف " الأهلي بطل إفريقيا ونادي البطولات، سعيد للغاية بأدائنا أمامه".

ومن جانبه أشار أحمد مجدي مدافع الأسيوطي أن فريقه كان يقدر على التسجيل في مرمى الأهلي.

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وحصل الأسيوطي على نقطته الثانية في المسابقة في المباراة الأولى التي تجمعه بالمارد الأحمر محافظا على نظافة شباكه، بعدما استقبل 11 هدفا قبل الجولة السادسة.

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فيما رفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط من 4 مباريات.

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