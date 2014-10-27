الأهلي يهدد بالانسحاب: هناك سيناريو جاهز حتى لا نتوج بالدوري

يهدد الأهلي بالانسحاب من مسابقة الدوري المصري بسبب عدم الارتياح من موقف اتحاد الكرة تجاه النادي، بحسب ما أكده وائل جمعة مدير الكرة بالفريق الأحمر.

وجاءت تصريحات وائل جمعة بعد تعادل الأهلي مع الأسيوطي في الدوري المصري سلبيا في ظل ما يعتبره النادي الأحمر "مؤامرة تحكيمية" ضده.

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وقال وائل جمعة للصحفيين بعد المباراة: "طلبنا من مجلس الإدارة اتخاذ رد فعل مناسب لما حدث للفريق".

وتابع "نشعر بأن هناك توجه ضد الأهلي في المباريات لعدم الفوز بالألقاب، ولو كان هذا حقيقيا فعلينا ألا نستمر في الدوري".

وأضاف "هناك سيناريو معد مسبقا حتى لا نفوز بالدوري".

وكان الحكم قد ألغى هدفا للأهلي في مباراة الإسماعيلي، وكان قراره مثارا للشك.

ثم تكرر الأمر في مباراة الأسيوطي، بالإضافة إلى طرد وليد سليمان من جانب الفريق الأحمر وعدم احتساب ركلة جزاء للشياطين خلال اللقاء.

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وأضاف وائل جمعة "الأهلي تعادل مع الأسيوطي ومن قبله الإسماعيلي بفعل فاعل".

وأردف "لو يضايقكم فوزنا بالدوري، اخبرونا.. وسنلعب بعد ذلك في دورات رمضانية".

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وأشار الصخرة إلى أن جهاز الكرة في النادي رفع الأمر إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا يوم الثلاثاء بشأن ما يحدث للفريق من جانب لجنة التحكيم واتحاد الكرة.