الأهلي يواصل إهدار النقاط بالتعادل السلبي مع الأسيوطي

واصل الأهلي نتائجه السلبية في الدوري الممتاز وتعادل مع مضيفه الأسيوطي سبورت الصاعد حديثا لدوري الأضواء، بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، على إستاد أسمنت أسيوط، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادله الجولة الماضية مع الإسماعيلي بدون أهداف أيضا، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر إلى خمس نقاط ويحتل المركز الثالث عشر، كما رفع الأسيوطي رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

بدأ الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، وشريف حازم وسعد سمير ومحمد نجيب وحسين السيد في الدفاع، وحسام غالي وأحمد خيري ومحمود تريزيجيه ووليد سليمان في الوسط، وعمرو جمال وأحمد عبد الظاهر في خط الهجوم.

دخل الأهلي سريعا في أجواء المباراة، وكثف هجومه على دفاعات الأسيوطي لتسجيل هدف مبكر، وكاد أن يفعل ذلك في الدقيقة الخامسة، بعدما انفرد عمرو جمال بحارس مرمى الأسيوطي، ولكن مهاجم الأهلي سدد بجوار القائم.

وفي الدقيقة 14، أنقذ أحمد عادل عبد المنعم مرمى الأهلي من فرصة هدف بعد تسديدة قوية من اللاعب كريم مانش لاعب الأسيوطي.

وواصل الأهلي هجومه على دفاعات الأسيوطي، واخترق محمود تريزيجيه الجبهة اليمنى وانفرد بحارس الأسيوطي، ولكنه سدد بجوا القائم، وفي الدقيقة الأخيرة للشوط الأول، تعرض عمرو جمال لاصابة في ركبته، ليتم استبداله بعماد متعب.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى جاريدو التغيير الثاني للأهلي بنزول موسى إيدان بدلا من حسام غالي لزيادة السيطرة على منطقة وسط الملعب.

واستمر الأهلي في هجومه المتواصل من أجل اختراق دفاعات الأسيوطي الصلبة، حيث اعتمد الفريق الأحمر على انطلاقات محمود تريزيجيه من الخلف، وتحركات أحمد عبد الظاهر وعماد متعب، بجانب عرضيات موسى إيدان من الناحية اليسرى.

وفي الدقيقة 60، أشهر حكم اللقاء شريف رشوان، البطاقة الحمراء في وجه وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية، عقب تدخل عنيف على أحد لاعبي الأسيوطي، وبعدها بست دقائق ألغى حكم المباراة هدفا للأهلي سجله موسى إيدان، وذلك بداعي وجوده في موقف تسلل.

وفي الدقيقة 68، نجح أحمد عادل حارس الأهلي في التصدي لتسديدة قوية من مهاجم الأسيوطي، لينقذ مرماه من فرصة هدف.

وبرغم النقص العددي، إلا أن الأهلي واصل استحواذه على الكرة ومنطقة وسط الملعب، خاصة مع تراجع لاعبي الأسيوطي للخلف، للحفاظ على نظافة الشباك، ليجري جاريدو التغيير الثالث والأخير بنزول رمضان صبحي بدلا من شريف حازم.

وحاول الأهلي في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، تسجيل هدف يمنح له نقاط المباراة، إلا أن دفاع الأسيوطي وحارس مرماه تمكنا من حماية عرين الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أ ش أ