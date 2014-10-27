أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إخلاء سبيل 24 متهمًا بـ«قطع الطريق الزراعي» بكفالة 500 جنيه بالقليوبية

Google+ Print
إخلاء سبيل 24 متهمًا بـ«قطع الطريق الزراعي» بكفالة 500 جنيه بالقليوبية إخلاء سبيل 24 متهمًا بـ«قطع الطريق الزراعي» بكفالة 500 جنيه بالقليوبية

أرشيفية

أصدرت محكمة جنح طوخ ،برئاسة المستشار محمود السعيد، قرارًا باخلاء سبيل 24 متهمين بقطع الطريق الزراعى امام قرية الحصة، مساء يوم الجمعة الماضية، بكفالة 500 جنية لكل منهم، وذلك على خلفية اختفاء طالبتين من أبناء القرية.

كان اللواء محمود يسرى مدير الأمن، قد تلقى إخطارا بالواقعة، وانتقلت على الفور قيادات المديرية وبالفحص تبين تجمع عدد من أهالى قريه الحصة، وقيامهم بقطع طريق “القاهره- الإسكندرية” الزراعى بالاتجاهين وإشعال النيران ببعض إطارات الكاوتشوك والأشجار على الطريق، مما أدى لتوقف حركة سير السيارات بدعوى اختطاف كلاً من: خلود م.ع 14 سنه طالبة، دينا ج.ص 14 سنه طالبة وتم إسداء النصح والإرشاد إليهم وتمكنت القوات من ضبط 24 متهمًا بالحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا