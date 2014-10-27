إخلاء سبيل 24 متهمًا بـ«قطع الطريق الزراعي» بكفالة 500 جنيه بالقليوبية

أصدرت محكمة جنح طوخ ،برئاسة المستشار محمود السعيد، قرارًا باخلاء سبيل 24 متهمين بقطع الطريق الزراعى امام قرية الحصة، مساء يوم الجمعة الماضية، بكفالة 500 جنية لكل منهم، وذلك على خلفية اختفاء طالبتين من أبناء القرية.

كان اللواء محمود يسرى مدير الأمن، قد تلقى إخطارا بالواقعة، وانتقلت على الفور قيادات المديرية وبالفحص تبين تجمع عدد من أهالى قريه الحصة، وقيامهم بقطع طريق “القاهره- الإسكندرية” الزراعى بالاتجاهين وإشعال النيران ببعض إطارات الكاوتشوك والأشجار على الطريق، مما أدى لتوقف حركة سير السيارات بدعوى اختطاف كلاً من: خلود م.ع 14 سنه طالبة، دينا ج.ص 14 سنه طالبة وتم إسداء النصح والإرشاد إليهم وتمكنت القوات من ضبط 24 متهمًا بالحادث.