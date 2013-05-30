وفد المجلس المصري للشؤون الخارجية يثير خلال زيارته لبكين أبعاد تمويل الصين لمشروع سد النهضة

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

يزور وفد من المجلس المصري للشؤون الخارجية، برئاسة السفير محمد شاكر، دولة الصين بعد غد، لمدة 6 أيام، للتباحث حول آفاق التعاون المصري مع الصين ودول آسيا.

وينتظر، بحسب مصادر، أن يثير الوفد مع الجانب الصيني خلال الزيارة ما ينشر حول وجود تمويل صيني لمشروع الكابلات الخاصة بالكهرباء المتولدة من سد النهضة الإثيوبي وأبعاد هذا التمويل.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن هذه الزيارة تأتي ردا على زيارة وفد من معهد السياسة الخارجية المعاصرة الصيني العام الماضى.

ومن جهة أخرى، أكدت المصادر أن نائب وزير التجارة الصيني سيزور مصر في يونيو المقبل لعقد الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة.