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ننشر جدول وتفاصيل حفلات الدورة 23 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

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1391476_10202876670784144_3964013085551993222_nكشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم عن تفاصيل الدورة 23 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية،و التى تفتتح فى الثامنة مسائا يوم السبت 1نوفمبر،و تستمر حتى 9 نوفمبر على جميع مسارح دار الاوبرا المصرية بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

أوضحت ان حفل الافتتاح يتضمن احتفالية بعنوان الفن وطن تقدم لاول مرة كلمات الشاعر ابراهيم عبد الفتاح والحان الموسيقار العراقى نصير شمة بمصاحبة اوركسترا السر قيادة المايسترو سعيد كمال اداء مجموعة من الاصوات الواعدة ،و هم مروة ناجى ( ) ، اياد بشير ( الاردن ) ، هالة القصير ( سوريا ) ، عمار خطاب ( سوريا ) ، كرار صلاح ( العراق ) ، محمد هاشم ( ) ، عامر توفيق ( العراق ) ، محمود ترابى ( المغرب ) ، عايدة محمد ( تونس ) ، احمد حسين ( لبنان ) ، امنية ( المغرب ) تصمم الديكور ، الاضاءة والصوت للمهندسين محمود حجاج ، ياسر شعلان ومحمود عبد اللطيف واشرف عبد المحسن من اخراج مهدى السيد .

ويحيى الفنان مدحت صالح الحفل  المقام يوم الأحد 2نوفمبر بمصاحبة الموسيفار عمرو سليم وفرقة  عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة صلاح غباشى،وتقدم الفاصل الأول المطربة مى فاروق|،وعازف القانون ماجد سرور.

10615397_10202870660513891_1131743727110598648_nوفى ثالث أيام المهرجان يغنى خالد سليم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بقيادة سليم سحاب ،وعازف التشيللو عماد عاشور،ويحى الفاصل الآول السورى بدر رامى،والمغربية فدوى المالكى.

أما الفنان على الحجار فيغنى يوم الثلاثاء4نوفمبر بمصاحبة فرقة الحفنى للموسيقى بقيادة أحمد عامر،ويتقاسم الفاصل الأول كل من المطرب محمد محسن ورحاب مطاوع،وعازف الإيقاع سعيد الآرتست.

ويوم الآربعاء5نوفمبر يحيى الحفل المطرب اللبنانى ملحم زين بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية،بينما تغنى بالفاصل الآول كارمن سليمان،ويشارك بة عازف الاورج الكبير مجدى الحسينى والموسيقى أمجد العطافى.

وفى سادس حفلات المهرجان يغنى المطرب هانى شاركربمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة أحمد عامر ،وذلك مساء الخميس6نوفمبر،ويشارك بالحفل المغربى فؤاد زبادى،وأجفان،ومجموعة فرات قدورى.

وفى حفل يوم الجمعه 7نوفمبر يغنى الفنان اللبنانى مروان خورى بمصاحبة  الفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمى وعازف الكمان محمد ظهير،وقدم الفاصل الالاول المطربون أحمد جمال وحسناء.

وبمصاحبة أوركستر القاهرة السيمفونى بقيادة سليم سحاب يغنى المطرب السورى صفوان بهلوان يوم السبت 8نوفمبر.

وتختتم أمال ماهر يوم 9نوفمبر حفلات المسرح الكبير ،وتقدم الفاصل الثانى بمشاركة الاوركستر ا بقيادة هانى فرحات،بينام يقدم الموسيقار عماد الشارونى مجموعه من مؤلفاته بالفاصل الاول.

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