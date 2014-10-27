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ضبط 7 عملات أثرية و3 ميداليات تذكارية بجمرك بريد رمسيس

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تمكنت وحدة المنافذ الأثرية التابعة لوزارة الآثار، من ضبط 7 عملات أثرية و3 ميداليات تذكارية، خلال محاولة لتهريبها إلى داخل الأراضي المصرية عبر جمرك بريد رمسيس.

وقال أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية، في تصريحات له، الاثنين، إن القطع المضبوطة واردة في عدة طرود من أمريكا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، مشيرا إلى أنه تمت مصادرتها لصالح وزارة الآثار، باعتبارها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 119 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2010، وذلك تمهيدا لإيداعها بأحد المتاحف التاريخية المتخصصة.

وأضاف أن لجنة المعاينة المبدئية قررت تشكيل لجنة عليا متخصصة لمعاينة عملة معدنية أخرى تم ضبطها، وتعود إلى عام 1873م، للتأكد من أثريتها، وأشار إلى أنه من بين القطع المضبوطة ميدالية تذكارية بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس وهي واردة من إيطاليا، بالإضافة لميدالية أخرى واردة من فرنسا لإمبراطور النمسا فرانس جوزيف.

وأوضح أن العملات المضبوطة تضم عملة معدنية سجل على أحد وجهيها صورة الملك فؤاد الأول، والوجه الآخر عبارة ملك ، بالإضافة إلى عملة أخرى تسجل صورة الملك فاروق الأول، إلي جانب قطعة معدنية تعود إلى سنة 1293هـ، كُتب على أحد وجهيها ضُرب في مصر.

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