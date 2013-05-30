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مخيون بعد وضع برهامي بقوائم ترقب الوصول: مستعدون لثورة جديدة إذا عادت ممارسات النظام السابق

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مخيون بعد وضع برهامي بقوائم ترقب الوصول: مستعدون لثورة جديدة إذا عادت ممارسات النظام السابق مخيون بعد وضع برهامي بقوائم ترقب الوصول: مستعدون لثورة جديدة إذا عادت ممارسات النظام السابق
أمين "النور": الحزب يجري اتصالات لتحديد من قام بإدراج اسم برهامي في القوائم

كتب : أ ش أ الخميس 30-05-2013 19:31

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، تعقيبا على وضع اسم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على قوائم ترقب الوصول بمطار برج العرب بالإسكندرية، إن حزب النور والدعوة السلفية لن يسمحا مرة أخرى بعودة الممارسات التي كانت تتم بحقهم إبان النظام السابق ولو استلزم الأمر القيام بثورة جديدة.

وأضاف مخيون أنه "يحمل الرئيس محمد مرسي مسؤولية تحديد المسئول عن ذلك الفعل، وإلا أصبحت الدولة هي المسؤولة".

ودعا مؤسسة الرئاسة إلى الكشف عن الجهة التي أدرجت الشيخ ياسر على قوائم ترقب الوصول، قائلا "إن تلك الواقعة تتكرر للمرة الثانية بعد أن جرى نفس الأمر مع الدكتور عمرو مكي، مستشار الحزب للشؤون الخارجية".

وأضاف مخيون "ضحينا قبل الثورة لثلاثين أو أربعين سنة من أجل الحرية، ومن المفترض أن تكون السياسات قد تغيرت، فلن نسمح بتكرار ممارسات النظام القديم"، وأشار إلى أن الحزب يجري اتصالات مع أجهزة الدولة إلا أنه لم يتصل بعد بالرئاسة.

ومن جانبه، قال المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، إن الحزب يجري اتصالات حاليا، لتحديد من قام بإدراج اسم الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية على قوائم ترقب الوصول بمطار برج العرب بالإسكندرية.

وكان الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية قد فوجئ أثناء عودته من المملكة العربية حيث كان يؤدي مناسك العمرة بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بمطار برج العرب بالإسكندرية وقامت سلطات المطار باحتجازه لفترة طويلة.

وكان الدكتور ياسر برهامي صرح بأن سلطات المطار قامت بسحب جواز السفر الخاص به واحتجازه لفترة طويلة بدون سند قانوني، وأشار إلى أنه عندما طالب بتوضيح سبب الترقب قالوا "هذا ليس من اختصاصنا".

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