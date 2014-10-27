مدافع الأسيوطي: التعادل أمام أكبر نادي في إفريقيا مكسب

عبر محمود رمضان مدافع نادي الأسيوطي عن سعادته بعد التعادل مع الأهلي بدون أهداف في الدوري المصري.

وفرض الأسيوطي على ملعبه نتيجة التعادل السلبي على الأهلي في لقاء الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتحدث رمضان مدافع الأسيوطي عقب نهاية المباراة في تصريحات تليفزيونية قائلا: " راضي تماما عن النتيجة، فالتعادل أمام أكبر نادي في إفريقيا مكسب لنا".

و أكد مدافع الأسيوطي أن طرد وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي لحصوله على الإنذار الثاني، جعل المباراة أسهل على الفريق الأسيوطي.

وتعرض وليد سليمان للإنذار الثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة بعد خشونة على لاعب الأسيوطي أدت إلى البطاقة الصفراء الثانية.

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وحصل الأسيوطي على نقطته الثانية في المسابقة في المباراة الأولى التي تجمعه بالمارد الأحمر محافظا على نظافة شباكه، بعدما استقبل 11 هدفا قبل الجولة السادسة.

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فيما رفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط من 4 مباريات.